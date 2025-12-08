Professora tem 60% do corpo queimado pelo ex; suspeito pede perdão e desaparece

Uma professora de 26 anos sofreu queimaduras em 60% do corpo após ser incendiada pelo ex-namorado, de 19 anos, no distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras (MG), na última sexta-feira (06). O suspeito fugiu após o ataque e telefonou para a mãe para confessar o crime e pedir perdão. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada a uma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência chegou à corporação por meio de uma enfermeira da unidade, que informou sobre a entrada de uma mulher vítima de ateamento de fogo. A professora relatou que estava em casa quando o ex chegou, iniciou uma discussão por suposta traição e jogou gasolina em seu corpo antes de atear fogo.

Como a vítima foi socorrida?

A mulher correu para fora da residência pedindo ajuda. Vizinhos ouviram os gritos, acreditando inicialmente que a casa estava incendiada.

Uma testemunha relatou aos policiais que ouviu a vítima gritar "fogo, fogo". A equipe médica confirmou que as queimaduras atingiram 60% do corpo.

O que disse a família do suspeito?

Os policiais iniciaram buscas e chegaram à casa do suspeito. A mãe informou que o filho havia ligado após o ataque, assumido o crime e dito que não seria preso porque pretendia se suicidar. Ele não foi encontrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como está a investigação?

A Polícia Civil afirmou, em nota, que instaurou um inquérito para apurar o caso. "Até o momento, não houve conduzido à Delegacia de Plantão", declarou a corporação. As buscas pelo suspeito continuam.