Assine
overlay
Início Gerais
VIOLENCIA CONTRA A MULHER

Professora tem 60% do corpo queimado pelo ex; suspeito pede perdão e desaparece

Vítima sofreu queimaduras graves após ataque com gasolina dentro de casa

Publicidade
Carregando...
TD
Tupi Digital
TD
Tupi Digital
Repórter
08/12/2025 12:47

compartilhe

SIGA
x
Professora tem 60% do corpo queimado pelo ex; suspeito pede perdão e desaparece
Professora tem 60% do corpo queimado pelo ex; suspeito pede perdão e desaparece crédito: Tupi

Uma professora de 26 anos sofreu queimaduras em 60% do corpo após ser incendiada pelo ex-namorado, de 19 anos, no distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras (MG), na última sexta-feira (06). O suspeito fugiu após o ataque e telefonou para a mãe para confessar o crime e pedir perdão. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada a uma unidade de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência chegou à corporação por meio de uma enfermeira da unidade, que informou sobre a entrada de uma mulher vítima de ateamento de fogo. A professora relatou que estava em casa quando o ex chegou, iniciou uma discussão por suposta traição e jogou gasolina em seu corpo antes de atear fogo.

Como a vítima foi socorrida?

Leia Mais

A mulher correu para fora da residência pedindo ajuda. Vizinhos ouviram os gritos, acreditando inicialmente que a casa estava incendiada.

Uma testemunha relatou aos policiais que ouviu a vítima gritar "fogo, fogo". A equipe médica confirmou que as queimaduras atingiram 60% do corpo.

O que disse a família do suspeito?

Os policiais iniciaram buscas e chegaram à casa do suspeito. A mãe informou que o filho havia ligado após o ataque, assumido o crime e dito que não seria preso porque pretendia se suicidar. Ele não foi encontrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como está a investigação?

A Polícia Civil afirmou, em nota, que instaurou um inquérito para apurar o caso. "Até o momento, não houve conduzido à Delegacia de Plantão", declarou a corporação. As buscas pelo suspeito continuam.

Tópicos relacionados:

brasil feminicidio minas-gerais policia queimadura sao-tome-das-letras violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay