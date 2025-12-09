Assine
overlay
Início Gerais
QUEDA

Árvore de grande porte cai sobre casa em bairro de BH

Segundo o Corpo de Bombeiros, a localização da árvore, o tamanho do tronco e dos galhos dificultam a conclusão do trabalho no São Geraldo

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/12/2025 17:57

compartilhe

SIGA
x
Árvore cai sobre casa em bairro em BH. Apesar do tamanho e peso, a residência não sofreu danos estruturais
Árvore cai sobre casa em bairro em BH. Apesar do tamanho e peso, a residência não sofreu danos estruturais crédito: CBMMG

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa, nesta terça-feira (9/12), no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para realizar o corte e retirada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo informado pela corporação, a copa da árvore cobriu mais da metade do telhado da residência. Os militares do 1º BBM passaram o dia tentando retirar os galhos e folhas, e ainda atuam no local.

Conforme os bombeiros, a localização da árvore, o tamanho do tronco e dos galhos dificultam que o trabalho seja concluído mais rapidamente. 

Por outro lado, apesar do tamanho e do peso, a árvore não provocou estragos estruturais na casa. Em imagens registradas pela corporação é possível ver a árvore tombada sobre o telhado e alguns tijolos quebrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros informou ainda que, das 19h de ontem até às 7h de hoje, foram atendidos 11 chamados relativos a árvores na capital mineira e cidades vizinhas, dentre ocorrências para vistorias de corte de árvore, cortes de árvore caída sobre residência e cortes de árvore caída em via pública.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte minas-gerais queda van

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay