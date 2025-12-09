Árvore de grande porte cai sobre casa em bairro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa, nesta terça-feira (9/12), no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para realizar o corte e retirada.

Segundo informado pela corporação, a copa da árvore cobriu mais da metade do telhado da residência. Os militares do 1º BBM passaram o dia tentando retirar os galhos e folhas, e ainda atuam no local.

Conforme os bombeiros, a localização da árvore, o tamanho do tronco e dos galhos dificultam que o trabalho seja concluído mais rapidamente.

Por outro lado, apesar do tamanho e do peso, a árvore não provocou estragos estruturais na casa. Em imagens registradas pela corporação é possível ver a árvore tombada sobre o telhado e alguns tijolos quebrados.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que, das 19h de ontem até às 7h de hoje, foram atendidos 11 chamados relativos a árvores na capital mineira e cidades vizinhas, dentre ocorrências para vistorias de corte de árvore, cortes de árvore caída sobre residência e cortes de árvore caída em via pública.