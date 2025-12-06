Assine
overlay
Início Gerais
NATAL E FÉ

Árvore de Natal em formato de Nossa Senhora Aparecida emociona web

Com 23 metros e milhares de luzes, homenagem à padroeira emociona moradores e transforma Pouso Alegre em atração natalina

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/12/2025 13:33 - atualizado em 06/12/2025 13:36

compartilhe

SIGA
x
Árvore de Natal em homenagem a Nossa Senhora Aparecida mede 23 metros
Árvore de Natal em homenagem a Nossa Senhora Aparecida mede 23 metros crédito: Prefeitura de Pouso Alegre

Uma árvore de Natal de 23 metros de altura, montada em formato de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas, chamou atenção nas redes sociais. A decoração foi instalada em um dos canteiros centrais da cidade, atraindo moradores, turistas e devotos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com luzes em tons de azul, branco e rosa, a decoração cria o contorno que remete à padroeira do Brasil. No topo, uma coroa dourada completa o visual. A estrutura tem altura equivalente a um prédio de sete andares.

Leia Mais

“Nossa decoração, nossas tradições e cada detalhe preparado com carinho colocaram Pouso Alegre no centro das atenções, mostrando que aqui o espírito natalino é vivido com intensidade e beleza”, escreveu o perfil da prefeitura nas redes sociais. 

Internautas elogiam a criatividade e a sensibilidade da iniciativa. Muitos descrevem a experiência como “emocionante” e “cheia de fé”, reforçando o impacto visual e espiritual da instalação.

Além da árvore que homenageia Nossa Senhora, a cidade conta com uma programação completa de comemoração de Natal. A festa começou no dia 28 de novembro, com desfile de carros alegóricos, personagens e Papai Noel e apresentações de corais. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A agenda ainda inclui teatros, apresentações musicais, esportes e projeções. Além de uma praça de alimentação, com datas até 1º de fevereiro. 

O Natal, por diversos motivos, , é uma das épocas do ano mais celebradas em muitos países. E a decoração típica valorizada por uma iluminação especial chama atenção. -KressInsel/Wikimedia Commons
O Natal, por diversos motivos, , é uma das épocas do ano mais celebradas em muitos países. E a decoração típica valorizada por uma iluminação especial chama atenção. KressInsel/Wikimedia Commons
Algumas cidades ao redor do mundo, inclusive, se preparam de maneira especial para comemorar a
Algumas cidades ao redor do mundo, inclusive, se preparam de maneira especial para comemorar a "chegada do Bom Velhinho". Mario A. P./Wikimedia Commons
Por isso, selecionamos lugares onde a decoração caprichada e a iluminação especial chama a atenção pela beleza nessa época do ano. -Daderot/Wikimedia Commons
Por isso, selecionamos lugares onde a decoração caprichada e a iluminação especial chama a atenção pela beleza nessa época do ano. Daderot/Wikimedia Commons
Frio, neve, decorações lindas em prédios e casas e até o famoso
Frio, neve, decorações lindas em prédios e casas e até o famoso "Jingle Bells". Parecendo um cenário de filme de Natal, Nova York, nos Estados Unidos, é um destino certo para quem quer curtir o fim do ano. Gabriel Rodríguez/Wikimedia Commons
Uma das cidades mais bonitas do mundo, Quebec, no Canadá, é mais um lugar em que a neve e as decorações especiais fazem o turista se sentir em um conto de fadas natalino. -Robert Lafond/Wikimedia Commons
Uma das cidades mais bonitas do mundo, Quebec, no Canadá, é mais um lugar em que a neve e as decorações especiais fazem o turista se sentir em um conto de fadas natalino. Robert Lafond/Wikimedia Commons
Dentro da Finlândia, é na Lapônia que, segundo a lenda, o Papai Noel trabalha e recebe todos os anos cerca de 700 mil cartas de crianças do mundo inteiro. Lá tem o Museu do Papai Noel, com diversos brinquedos e uma incrível escola de elfos.-Marco Brotto/Wikimedia Commons
Dentro da Finlândia, é na Lapônia que, segundo a lenda, o Papai Noel trabalha e recebe todos os anos cerca de 700 mil cartas de crianças do mundo inteiro. Lá tem o Museu do Papai Noel, com diversos brinquedos e uma incrível escola de elfos. Marco Brotto/Wikimedia Commons
Um dos mais tradicionais da Europa, o mercado de Natal de Nuremberg, na Alemanha, é um local especial para curtir esta época do ano com muita cultura local. Tem lojinhas de artesanato, muita comida e área para shows.-Flocci Nivis/Wikimedia Commons
Um dos mais tradicionais da Europa, o mercado de Natal de Nuremberg, na Alemanha, é um local especial para curtir esta época do ano com muita cultura local. Tem lojinhas de artesanato, muita comida e área para shows. Flocci Nivis/Wikimedia Commons
Referência mundial nos esportes radicais, Queenstown, na Nova Zelândia, é um paraíso em termos de beleza e qualidade de vida. A ceia de Natal é especial para quem curte muita neve.-Sean Drader/Wikimedia Commons
Referência mundial nos esportes radicais, Queenstown, na Nova Zelândia, é um paraíso em termos de beleza e qualidade de vida. A ceia de Natal é especial para quem curte muita neve. Sean Drader/Wikimedia Commons
Em Praga, na República Tcheca, as celebrações natalinas são envoltas em tradições locais e festividades bem familiares. Crianças bem comportadas ganham doces e frutas nosfestejos de São Nicolau.-Philippe Salgarolo/Wikimedia Commons
Em Praga, na República Tcheca, as celebrações natalinas são envoltas em tradições locais e festividades bem familiares. Crianças bem comportadas ganham doces e frutas nosfestejos de São Nicolau. Philippe Salgarolo/Wikimedia Commons
Na festiva Barcelona, na Espanha, ao principais pontos turísticos, ruas e lojas ficam lotados, e a decoração criativa de Natal enfeita as esquinas e os monumentos.-Enric/Wikimedia Commons
Na festiva Barcelona, na Espanha, ao principais pontos turísticos, ruas e lojas ficam lotados, e a decoração criativa de Natal enfeita as esquinas e os monumentos. Enric/Wikimedia Commons
Reykjavik, capital da Islândia, fica ainda mais mágica com as festas. As pessoas visitam o Mercado de Natal na parte mais antiga da cidade para fazer umas comprinhas. -Helgi Halldórsson/Wikimedia Commons
Reykjavik, capital da Islândia, fica ainda mais mágica com as festas. As pessoas visitam o Mercado de Natal na parte mais antiga da cidade para fazer umas comprinhas. Helgi Halldórsson/Wikimedia Commons
Se você é um
Se você é um "natalxonado", uma boa dica é Manila, nas Filipinas, onde o Natal começa em setembro e vai até dezembro. São quatro meses de músicas, comidas locais com a atmosfera dessa época do ano. yeowatzup/Wikimedia Commons
O Mercado de Natal de Estrasburgo, na França, existe desde o século 16 (aproximadamente 1570) e é um dos mais importantes da Europa. A cidade é a capital francesa do Natal com lindos chalés e muitas lembranças natalinas.-Claude TRUONG-NGOC/Wikimedia Commons
O Mercado de Natal de Estrasburgo, na França, existe desde o século 16 (aproximadamente 1570) e é um dos mais importantes da Europa. A cidade é a capital francesa do Natal com lindos chalés e muitas lembranças natalinas. Claude TRUONG-NGOC/Wikimedia Commons
A tradicional e moderna Londres, na Inglaterra, recebe decorações grandiosas nos palácios, lojas e equipamentos urbanos no Natal. A solidão das iluminadas ruas (ao contrário de Nova York) por causa das celebrações familiares é um atrativo a mais.-Anthony O'Neil/Wikimedia Commons
A tradicional e moderna Londres, na Inglaterra, recebe decorações grandiosas nos palácios, lojas e equipamentos urbanos no Natal. A solidão das iluminadas ruas (ao contrário de Nova York) por causa das celebrações familiares é um atrativo a mais. Anthony O'Neil/Wikimedia Commons
O Natal para os russos é apenas em 7 de janeiro, um costume da Igreja Ortodoxa. Mas, na capital Moscou, a neve que cai sobre o Kremlin, a Praça Vermelha e outros maonumentos em dezembro é a certeza de uma época especial no país. -Portal oficial do governo de Moscou/Wikimedia Commons
O Natal para os russos é apenas em 7 de janeiro, um costume da Igreja Ortodoxa. Mas, na capital Moscou, a neve que cai sobre o Kremlin, a Praça Vermelha e outros maonumentos em dezembro é a certeza de uma época especial no país. Portal oficial do governo de Moscou/Wikimedia Commons
O Natal mais grandioso do Brasil fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Há desfiles natalinos com alegorias coloridas, atores, acrobatas, patinadores, espetáculos teatrais e shows que contam a história do nascimento de Jesus.-Lúcia Bischoff/Wikimedia Commons
O Natal mais grandioso do Brasil fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Há desfiles natalinos com alegorias coloridas, atores, acrobatas, patinadores, espetáculos teatrais e shows que contam a história do nascimento de Jesus. Lúcia Bischoff/Wikimedia Commons
No Nordeste, destaca-se uma série de eventos em Natal, no Rio Grande do Norte. A rica cultura local, aliada ao capricho na decoração, oferece uma experiência festiva única.-Thompson Sá/Wikimedia Commons
No Nordeste, destaca-se uma série de eventos em Natal, no Rio Grande do Norte. A rica cultura local, aliada ao capricho na decoração, oferece uma experiência festiva única. Thompson Sá/Wikimedia Commons
Conhecida como
Conhecida como "Pequena Finlândia", Penedo, no Rio de Janeiro, se transforma em conto de fadas nas festividades de Natal,com todos os espaços decorados e programação especial. Lá tem a famosa Casa do Papai Noel. Divulgação/Prefeitura de Itatiaia
Com sua rica herança cultural alemã, Blumenau, em Santa Catarina, se transforma em um verdadeiro espetáculo natalino com eventos festivos, como o
Com sua rica herança cultural alemã, Blumenau, em Santa Catarina, se transforma em um verdadeiro espetáculo natalino com eventos festivos, como o "Magia de Natal", e uma decoração deslumbrante. Flickr/rosanetur

Tópicos relacionados:

minas-gerais natal nossa-senhora-aparecida pouso-alegre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay