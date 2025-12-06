Árvore de Natal em formato de Nossa Senhora Aparecida emociona web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma árvore de Natal de 23 metros de altura, montada em formato de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas, chamou atenção nas redes sociais. A decoração foi instalada em um dos canteiros centrais da cidade, atraindo moradores, turistas e devotos.

Com luzes em tons de azul, branco e rosa, a decoração cria o contorno que remete à padroeira do Brasil. No topo, uma coroa dourada completa o visual. A estrutura tem altura equivalente a um prédio de sete andares.

“Nossa decoração, nossas tradições e cada detalhe preparado com carinho colocaram Pouso Alegre no centro das atenções, mostrando que aqui o espírito natalino é vivido com intensidade e beleza”, escreveu o perfil da prefeitura nas redes sociais.

Internautas elogiam a criatividade e a sensibilidade da iniciativa. Muitos descrevem a experiência como “emocionante” e “cheia de fé”, reforçando o impacto visual e espiritual da instalação.

Além da árvore que homenageia Nossa Senhora, a cidade conta com uma programação completa de comemoração de Natal. A festa começou no dia 28 de novembro, com desfile de carros alegóricos, personagens e Papai Noel e apresentações de corais.

A agenda ainda inclui teatros, apresentações musicais, esportes e projeções. Além de uma praça de alimentação, com datas até 1º de fevereiro.