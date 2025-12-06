Árvore de Natal em formato de Nossa Senhora Aparecida emociona web

O Natal, por diversos motivos, , é uma das épocas do ano mais celebradas em muitos países. E a decoração típica valorizada por uma iluminação especial chama atenção. KressInsel/Wikimedia Commons
Algumas cidades ao redor do mundo, inclusive, se preparam de maneira especial para comemorar a "chegada do Bom Velhinho". Mario A. P./Wikimedia Commons
Por isso, selecionamos lugares onde a decoração caprichada e a iluminação especial chama a atenção pela beleza nessa época do ano. Daderot/Wikimedia Commons
Frio, neve, decorações lindas em prédios e casas e até o famoso "Jingle Bells". Parecendo um cenário de filme de Natal, Nova York, nos Estados Unidos, é um destino certo para quem quer curtir o fim do ano. Gabriel Rodríguez/Wikimedia Commons
Uma das cidades mais bonitas do mundo, Quebec, no Canadá, é mais um lugar em que a neve e as decorações especiais fazem o turista se sentir em um conto de fadas natalino. Robert Lafond/Wikimedia Commons
Dentro da Finlândia, é na Lapônia que, segundo a lenda, o Papai Noel trabalha e recebe todos os anos cerca de 700 mil cartas de crianças do mundo inteiro. Lá tem o Museu do Papai Noel, com diversos brinquedos e uma incrível escola de elfos. Marco Brotto/Wikimedia Commons
Um dos mais tradicionais da Europa, o mercado de Natal de Nuremberg, na Alemanha, é um local especial para curtir esta época do ano com muita cultura local. Tem lojinhas de artesanato, muita comida e área para shows. Flocci Nivis/Wikimedia Commons
Referência mundial nos esportes radicais, Queenstown, na Nova Zelândia, é um paraíso em termos de beleza e qualidade de vida. A ceia de Natal é especial para quem curte muita neve. Sean Drader/Wikimedia Commons
Em Praga, na República Tcheca, as celebrações natalinas são envoltas em tradições locais e festividades bem familiares. Crianças bem comportadas ganham doces e frutas nosfestejos de São Nicolau. Philippe Salgarolo/Wikimedia Commons
Na festiva Barcelona, na Espanha, ao principais pontos turísticos, ruas e lojas ficam lotados, e a decoração criativa de Natal enfeita as esquinas e os monumentos. Enric/Wikimedia Commons
Reykjavik, capital da Islândia, fica ainda mais mágica com as festas. As pessoas visitam o Mercado de Natal na parte mais antiga da cidade para fazer umas comprinhas. Helgi Halldórsson/Wikimedia Commons
Se você é um "natalxonado", uma boa dica é Manila, nas Filipinas, onde o Natal começa em setembro e vai até dezembro. São quatro meses de músicas, comidas locais com a atmosfera dessa época do ano. yeowatzup/Wikimedia Commons
O Mercado de Natal de Estrasburgo, na França, existe desde o século 16 (aproximadamente 1570) e é um dos mais importantes da Europa. A cidade é a capital francesa do Natal com lindos chalés e muitas lembranças natalinas. Claude TRUONG-NGOC/Wikimedia Commons
A tradicional e moderna Londres, na Inglaterra, recebe decorações grandiosas nos palácios, lojas e equipamentos urbanos no Natal. A solidão das iluminadas ruas (ao contrário de Nova York) por causa das celebrações familiares é um atrativo a mais. Anthony O'Neil/Wikimedia Commons
O Natal para os russos é apenas em 7 de janeiro, um costume da Igreja Ortodoxa. Mas, na capital Moscou, a neve que cai sobre o Kremlin, a Praça Vermelha e outros maonumentos em dezembro é a certeza de uma época especial no país. Portal oficial do governo de Moscou/Wikimedia Commons
O Natal mais grandioso do Brasil fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Há desfiles natalinos com alegorias coloridas, atores, acrobatas, patinadores, espetáculos teatrais e shows que contam a história do nascimento de Jesus. Lúcia Bischoff/Wikimedia Commons
No Nordeste, destaca-se uma série de eventos em Natal, no Rio Grande do Norte. A rica cultura local, aliada ao capricho na decoração, oferece uma experiência festiva única. Thompson Sá/Wikimedia Commons
Conhecida como "Pequena Finlândia", Penedo, no Rio de Janeiro, se transforma em conto de fadas nas festividades de Natal,com todos os espaços decorados e programação especial. Lá tem a famosa Casa do Papai Noel. Divulgação/Prefeitura de Itatiaia
Com sua rica herança cultural alemã, Blumenau, em Santa Catarina, se transforma em um verdadeiro espetáculo natalino com eventos festivos, como o "Magia de Natal", e uma decoração deslumbrante. Flickr/rosanetur