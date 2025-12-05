Natal 2025: 5 mil policiais militares vão combater criminalidade em MG
Operação Natalina terá aumento de policiamento, drones, reconhecimento facial e campanha com realidade aumentada, especialmente para reprimir furtos
compartilheSIGA
Até policiais militares que trabalham em funções administrativas e novos soldados em formação estão convocados para integrar a força de prevenção a crimes em Minas Gerais neste período natalino. Cerca de 5 mil homens mulheres vão reforçar a sensação de segurança durante o período de compras e festividades de fim de ano, e combater principalmente contra furtos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Operação Natalina 2025 terá reforço no efetivo também dos Comandos de Policiamento Especializado (CPE), de Missões Especiais (CME), do Comando de Aviação (Comave) e do Batalhão de Policiamento de Eventos (Bepe).
O policiamento será intensificado com patrulhamento a pé e motorizado em locais estratégicos, para aumentar a visibilidade e a presença preventiva da PM nas áreas comerciais e de grande circulação.
O vice-governador, Mateus Simões (PSD-MG), participou do lançamento da operação, na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte (MG), nesta sexta-feira (5/12).
Leia Mais
Simões destacou o tamanho da operação. "Serão 3 mil soldados alunos em todas regiões do estado e também 2 mil policiais de atividades administrativas", informa. O vice-governador relembrou que o fim de ano é marcado pelo aumento considerável de pessoas circulando pelas ruas. "Isso é bom para o comércio, porque significa nossa economia girando", diz.
Campanha “Fica ativo, sô!” e realidade aumentada
O lançamento também marcou o início da campanha “Fica ativo, sô!”, voltada à prevenção de furtos a pedestres, comércios, residências e veículos.
Para ampliar o alcance das orientações de segurança, a campanha será veiculada em:
- redes sociais;
- painéis de LED;
- traseiras de ônibus;
- bancas e abrigos de ônibus;
- cartazes informativos em pontos estratégicos.
A novidade deste ano é a adoção de realidade aumentada (RA): cartazes com QR Code levarão o cidadão a conteúdos exclusivos com dicas de segurança apresentadas pelo mascote PM Amigo Legal, unindo ambiente real e virtual.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Tecnologia reforça policiamento
A Operação Natalina 2025 vai contar com recursos tecnológicos como:
- videomonitoramento;
- reconhecimento facial;
- drones;
- Sistema Hélios, que faz leitura inteligente de placas de veículos e envia alertas às equipes.
Investimentos e redução da criminalidade em MG
Segundo o Governo de Minas, desde 2019 houve aumento de 60% nos investimentos em segurança pública. Os resultados apontados incluem:
- queda de 66% nos crimes violentos (de 95,5 mil casos em 2018 para 32,3 mil em 2024);
- redução de 76% nos roubos consumados (de 76,6 mil em 2018 para 18,6 mil em 2024).
O estado alcançou ainda a posição de vice-líder nacional em sensação de segurança em 2023.