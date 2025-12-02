Assine
FURTO EM MINAS

Homem é preso depois de furtar TV, carnes e dinheiro de restaurante em MG

Suspeito foi flagrado por vizinha e tentou fugir de bicicleta com parte dos produtos furtados

02/12/2025 09:12

Homem é preso após furtar TV, carnes e dinheiro de restaurante em Mantena (MG), no Vale do Rio Doce crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 42 anos foi preso nessa segunda-feira (1°/12) depois de furtar uma televisão, grande quantidade de carnes, refrigerantes e dinheiro de um restaurante em Mantena (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram o suspeito em uma bicicleta carregando um saco na garupa. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou fugir, acelerando a pedalada, o que levantou suspeita.

Na abordagem, parte dos produtos furtados foi encontrada no saco. O homem não soube explicar a procedência do material. Ele é conhecido no meio policial por crimes contra o patrimônio. Uma vizinha chegou a ver o suspeito arrombando a porta do restaurante na madrugada de domingo (30/11), recolhendo os itens e fugindo em seguida.

A PM foi até a residência do suspeito, onde o irmão relatou que, no domingo (30/11), ele chegou ao local com uma televisão, mas a mãe, desconfiada, trancou o portão e não permitiu a entrada do filho durante todo o dia. Testemunhas informaram ainda que o homem tentou vender o aparelho no Bairro Operários, mas a TV não foi localizada.

Ao todo, foram furtados:

  • uma TV de 42 polegadas;
  • aproximadamente 42 kg de carnes variadas (porco, frango e bovina);
  • quatro latas de refrigerante;
  • R$ 520 em dinheiro;
  • além de uma bicicleta, que foi apreendida.

O suspeito foi levado ao Hospital São Vicente de Paula para avaliação e, em seguida, encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

