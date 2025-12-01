Assine
INJÚRIA PRECONCEITUOSA 

Turista mineiro é preso ao chamar policial de 'nordestino nojento' em AL

O homem, natural de Poços de Caldas (MG), foi abordado pela polícia após se envolver em uma briga

01/12/2025 11:55 - atualizado em 01/12/2025 11:55

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista de 24 anos foi preso após xingar um policial de "nordestino nojento" em Maceió

O homem, natural de Poços de Caldas (MG), foi abordado pela polícia após se envolver em uma briga. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, ele foi revistado por uma equipe da Operação Policial Litorânea Integrada na noite do sábado. 

Homem teria falado que era mineiro e disse que o policial deveria "abordar nordestinos". Ao ser revistado, ele falou: "Não toque em mim, seu nordestino nojento", segundo relatório de ocorrência. 

O turista foi detido em flagrante pelo crime de injúria preconceituosa e, segundo a polícia, reagiu à prisão. Ele foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento para avaliação médica e, em seguida, à Central de Flagrantes. 

Na unidade de saúde e na delegacia o turista teria repetido as injúrias. A polícia informou que o turista xingou o policial novamente e disse que iria "tomar as providências para se vingar" dele. 

O nome do turista preso não foi informado pela polícia. O UOL não conseguiu contato com a defesa dele até o momento. 

O crime de injúria preconceituosa, equiparado ao crime de racismo em 2023, é inafiançável. Ele se caracteriza quando alguém ofende uma pessoa por sua raça, cor, etnia, religião, origem ou condição.

alagoas injuria minas-gerais policia racismo turismo

