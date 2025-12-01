Assine
overlay
Início Gerais
TRANSPORTE PÚBLICO

Linha de ônibus é extinta em BH por falta de frota; veja qual

Superintendência de Mobilidade de BH publicou decisão no DOM e apresentou alternativas de deslocamento com integração gratuita no cartão BHBUS

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
01/12/2025 11:04 - atualizado em 01/12/2025 11:04

compartilhe

SIGA
x
Linha de ônibus S85 é extinta em BH
Linha de ônibus S85 é extinta em BH crédito: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press

A linha de ônibus suplementar S85, que faz o trajeto Minas Shoppingao bairro Santa Inês, foi extinta em Belo Horizonte. A decisão foi publicada publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desse sábado (29/11)e, segundo Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB), o fim da linha ocorre devido à indisponibilidade de frota. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Ainda segundo o órgão, os passageiros que eram atendidos pela linha suplementar, terão  as seguintes alternativas de deslocamento com integração gratuita com o uso do cartão BHBUS:

  • Ligação do Minas Shopping para o Bairro Santa Inês: linha 9550 e integração com a linha 8001A na Rua Contagem;
  • Ligação do Bairro Fernão Dias para a Av. Cristiano Machado: linha 8108;
  • Ligação do Bairro Fernão Dias para a Av. Cristiano Machado: linha 3501A e integração com a linha 9550 na Av. José Cândido da Silveira;
  • Ligação do Bairro Fernão Dias para a Av. José Cândido da Silveira: linha 3501A;
  • Ligação da Av. José Cândido da Silveira para o Bairro Pirajá: linha 9550 e integração com a linha 4501 na Av. Cristiano Machado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte para entender os motivos da indisponibilidade da frota, mas até a publicação dessa matéria, não teve retorno. O espaço segue aberto. 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte minas-gerais mobilidade onibus pbh transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay