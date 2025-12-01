Linha de ônibus é extinta em BH por falta de frota; veja qual

A linha de ônibus suplementar S85, que faz o trajeto Minas Shoppingao bairro Santa Inês, foi extinta em Belo Horizonte. A decisão foi publicada publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desse sábado (29/11)e, segundo Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB), o fim da linha ocorre devido à indisponibilidade de frota.

Ainda segundo o órgão, os passageiros que eram atendidos pela linha suplementar, terão as seguintes alternativas de deslocamento com integração gratuita com o uso do cartão BHBUS:

Ligação do Minas Shopping para o Bairro Santa Inês: linha 9550 e integração com a linha 8001A na Rua Contagem;

Ligação do Bairro Fernão Dias para a Av. Cristiano Machado: linha 8108;

Ligação do Bairro Fernão Dias para a Av. Cristiano Machado: linha 3501A e integração com a linha 9550 na Av. José Cândido da Silveira;

Ligação do Bairro Fernão Dias para a Av. José Cândido da Silveira: linha 3501A;

Ligação da Av. José Cândido da Silveira para o Bairro Pirajá: linha 9550 e integração com a linha 4501 na Av. Cristiano Machado.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte para entender os motivos da indisponibilidade da frota, mas até a publicação dessa matéria, não teve retorno. O espaço segue aberto.