COLISÃO NA RODOVIA

Grave acidente entre dois ônibus deixa feridos na BR-251 em MG

Um dos coletivos saiu da pista, parou em uma ribanceira e ficou destruído; o motorista foi levado para o hospital com ferimentos graves pelo corpo

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/11/2025 11:22

O condutor do ônibus foi socorrido e encaminhado para atendimento hospitalar na região
O condutor do ônibus foi socorrido e encaminhado para atendimento hospitalar na região crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um grave acidente envolvendo dois ônibus deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (28/11), na BR-251, na altura do km 475, na Serra de Francisco Sá (MG), no Norte do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do ônibus, de 39 anos, que ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado para atendimento hospitalar na região. Ele apresentava suspeita de fratura em um dos pés e um corte profundo e extenso em uma das pernas.

Outros dois passageiros, de 22 e 58 anos, também se feriram levemente. Todas as vítimas atendidas foram transportadas para o hospital municipal. Apesar da violência do impacto, não há registro de mais feridos.

De acordo com a PRF, um dos veículos colidiu contra o outro e, em seguida, acabou saindo da rodovia e parando na ribanceira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a gravidade da batida, com um dos ônibus destruído, além de malas, roupas e objetos pessoais espalhados próximo ao veículo.

O Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados e atuaram no atendimento da ocorrência. Depois dos trabalhos de resgate e remoção, a via foi liberada. A dinâmica do acidente ainda será apurada.

Segundo informações dos Bombeiros, os dois ônibus pertenceriam à mesma empresa e ambos seguiam de Cipó (BA) para Florianópolis (SC). Os passageiros que não se feriram foram realocados no coletivo que recebeu o impacto e seguiram viagem normalmente.

Matéria em atualização

acidente acidente-de-transito br-251 ferido minas-gerais

