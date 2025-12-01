Ladrões buscam surpreender vítimas; veja como se proteger de furtos

O recente roubo da chave de um carro, arrancada da mão de uma jornalista por um ciclista no fim da tarde do último domingo (30/11), na Avenida Afonso Pena, no Bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul de BH, acendeu um alerta. O episódio, ocorrido em uma das áreas mais movimentadas da capital mineira, ilustra o comportamento de criminosos que apostam em ações rápidas e ousadas para surpreender suas vítimas.

Embora o caso específico tenha envolvido uma discussão prévia, o episódio revela a vulnerabilidade em situações cotidianas. Em vez de abordagens complexas, ladrões têm buscado oportunidades em momentos de distração, aproveitando a agilidade de bicicletas e motos para agir e fugir rapidamente.

A tática do ciclista é um exemplo claro: o alvo é um objeto de valor pequeno e de fácil acesso, como um celular ou a chave do veículo. Outras modalidades incluem golpes de distração, em que uma pessoa chama a atenção da vítima com uma pergunta ou um esbarrão, enquanto outra realiza o furto.

A escolha por áreas de grande movimento, como a Região Centro-Sul, também faz parte da estratégia. Os criminosos se misturam à multidão, o que dificulta a identificação e a reação imediata de quem é pego de surpresa. Diante desse cenário, a prevenção se torna a principal ferramenta de segurança.

Como se proteger

Atenção ao redor: mantenha-se consciente de quem se aproxima, principalmente ao manusear objetos de valor como celulares e chaves. Evite usar o telefone de forma distraída em locais abertos e movimentados.

Desconfie de abordagens súbitas: criminosos frequentemente criam situações para confundir, como esbarrar de propósito, sujar sua roupa ou fazer perguntas incomuns. Mantenha distância e proteja seus pertences.

Objetos fora do alcance: em mesas de bares e restaurantes, não deixe o celular ou a carteira à mostra. Guarde a chave do carro diretamente no bolso ou na bolsa, nunca na mão ou em locais de fácil acesso.

Cuidado com veículos de duas rodas: ladrões em bicicletas e motos usam a agilidade para furtos rápidos. Ao parar em semáforos ou caminhar perto da rua, posicione bolsas e mochilas do lado contrário ao do fluxo de veículos.

Minimize os danos em caso de roubo: utilize senhas fortes, biometria e autenticação em duas etapas em aplicativos bancários e de mensagens. A medida dificulta o acesso dos criminosos a dados sensíveis caso seu celular seja levado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.