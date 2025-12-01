Passageira denuncia estupro cometido por motorista de app em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher, de 24 anos, denunciou à polícia um motorista por aplicativo, de 26, por estupro na madrugada desse domingo (30/11), no bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime ocorreu enquanto a passageira fazia uma corrida. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido, mas foi liberado por não haver “elementos jurídicos suficientes” para a ratificação da prisão em flagrante.

A PC não informou qual plataforma o motorista usava, mas afirmou que a investigação segue a cargo da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual (Demid) com a realização das diligências necessárias à completa elucidação do caso.

