Passageira denuncia estupro cometido por motorista de app em BH
Suspeito de cometer o crime compareceu à delegacia, mas foi liberado por não haver elementos jurídico para a prisão em flagrante; caso é investigado pela PC
compartilheSIGA
Uma mulher, de 24 anos, denunciou à polícia um motorista por aplicativo, de 26, por estupro na madrugada desse domingo (30/11), no bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime ocorreu enquanto a passageira fazia uma corrida. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.
Leia Mais
O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido, mas foi liberado por não haver “elementos jurídicos suficientes” para a ratificação da prisão em flagrante.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A PC não informou qual plataforma o motorista usava, mas afirmou que a investigação segue a cargo da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual (Demid) com a realização das diligências necessárias à completa elucidação do caso.