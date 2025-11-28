Homem suspeito de estuprar enteado de 14 anos é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 41 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra o enteado, um adolescente de 14 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (28/11), pela Polícia Civil, em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

A denúncia chegou à Polícia Civil, em 4 de julho, feita pela direção da escola onde o adolescente estuda. No relato feito pela escola, o aluno sofria de violência sexual, feita pelo mesmo homem, desde que ele tinha 12 anos.

A investigação foi feita e, com base em provas, a Polícia Civil solicitou, à Justiça, a prisão temporária e um mandado de busca e apreensão domiciliar contra o investigado, medidas que foram deferidas e cumpridas durante esta manhã.

O suspeito, depois de ser preso, foi encaminhado para o sistema prisional. Ele ainda não foi ouvido em cartório, pela Polícia Civil, o que deverá acontecer no início da próxima semana.

