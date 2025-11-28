Assine
overlay
Início Gerais
ESTUPRO

Homem suspeito de estuprar enteado de 14 anos é preso

Denúncia foi feita pela direção da escola onde adolescente estuda

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
28/11/2025 14:07 - atualizado em 28/11/2025 14:09

compartilhe

SIGA
x
Depois de ser preso, homem que estuprou enteado é levado ao sistema penal
Depois de ser preso, homem acusado de estuprar enteado é levado ao sistema penal crédito: PCMG

Um homem de 41 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra o enteado, um adolescente de 14 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (28/11), pela Polícia Civil, em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A denúncia chegou à Polícia Civil, em 4 de julho, feita pela direção da escola onde o adolescente estuda. No relato feito pela escola, o aluno sofria de violência sexual, feita pelo mesmo homem, desde que ele tinha 12 anos.

A investigação foi feita e, com base em provas, a Polícia Civil solicitou, à Justiça, a prisão temporária e um mandado de busca e apreensão domiciliar contra o investigado, medidas que foram deferidas e cumpridas durante esta manhã.

O suspeito, depois de ser preso, foi encaminhado para o sistema prisional. Ele ainda não foi ouvido em cartório, pela Polícia Civil, o que deverá acontecer no início da próxima semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

estupro-de-vulneravel nova-serrana policia preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay