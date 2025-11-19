BH: presas mulheres por mais de 30 furtos no Centro da capital

Duas mulheres, de 20 e 28 anos, foram presas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa terça-feira (18/11). Elas são investigadas por uma série de furtos cometidos contra comércios, farmácias e drogarias na região central de Belo Horizonte (MG).

As investigações da 2ª Delegacia Centro começaram em 16 de julho deste ano, depois de registros de ocorrências que apontavam a atuação das suspeitas em diversos estabelecimentos. Ao longo da apuração, foram identificados indícios de participação das investigadas em mais de 30 furtos, com atuação reiterada e sistemática.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e de prisão, os policiais civis apreenderam diversos produtos subtraídos, além de outros materiais relacionados com os fatos investigados. Conforme apurado, os itens recolhidos pertencem a comércios anteriormente vitimados.

As investigadas foram encaminhadas ao sistema prisional, e o inquérito segue em andamento. Os materiais apreendidos serão analisados e restituídos às vítimas.



