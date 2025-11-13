Sobrinho furta cerveja, é preso e ainda entrega o tio para a polícia

Um homem de 27 anos foi preso depois de furtar uma caixa de cerveja de um supermercado no centro de Santa Efigênia de Minas (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde dessa quarta-feira (12/11). O tio do autor do crime também foi detido por ter um mandado de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Militar, o gerente do estabelecimento acionou a corporação depois do suspeito entrar no local, pegar uma caixa de cerveja avaliada em R$ 44,28 e sair sem pagar. Durante as buscas, os militares encontraram o homem nas proximidades do quartel da PM.

Ao ser abordado, ele confessou o furto e afirmou que o pagamento seria feito posteriormente pelo tio. Entretanto, o familiar negou ter conhecimento do fato e, apesar de não ter participado do furto, ele tinha um mandado de prisão em aberto por dever R$ 128 mil reais em pensão alimentícia, e acabou sendo detido também. O tio ainda contou para a polícia que consumiu toda a cerveja furtada.

Já o sobrinho foi levado a um posto de saúde para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à delegacia de plantão de Guanhães. De acordo com a PM, o suspeito é conhecido no meio policial e tem outras passagens por furto na cidade.

