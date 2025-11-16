MG: adolescentes que furtavam bicicletas motorizadas de pátio são pegos

Sete jovens, entre eles seis adolescentes, foram detidos na noite desse sábado (15/11), depois do furto de quatro bicicletas motorizadas em um pátio credenciado do Detran na Rua Gata Sul, no bairro Vera Cruz, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado. A ocorrência foi registrada por volta das 22h50.

De acordo com a Polícia Militar, durante o deslocamento para atendimento da denúncia, dois suspeitos foram abordados e estavam com uma das bicicletas furtadas. As equipes apuraram que os envolvidos integravam um grupo no Instagram criado com o objetivo de localizar e recuperar bicicletas apreendidas pelo órgão de trânsito.

O proprietário do pátio reconheceu o veículo encontrado com os suspeitos como um dos furtados. Diante disso, os militares iniciaram rastreamento e conseguiram localizar os demais envolvidos, além de recuperar todas as bicicletas levadas. Os veículos foram novamente recolhidos ao pátio credenciado.

Envolvidos

Segundo a PM, foram apreendidos ou presos:

01 jovem do sexo masculino de 18 anos;

05 adolescentes do sexo masculino: três de 14 anos, um de 15 anos e um de 17 anos;

01 adolescente do sexo feminino: 16 anos;

Materiais recuperados/apreendidos

04 bicicletas motorizadas recuperadas;

01 bicicleta motorizada apreendida;

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material recuperado.