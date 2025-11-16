Assine
overlay
Início Gerais
ORGANIZADOS

MG: adolescentes que furtavam bicicletas motorizadas de pátio são pegos

Grupo usava as redes sociais para localizar veículos apreendidos em pátio do Detran

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/11/2025 08:53

compartilhe

SIGA
x
Adolescentes usavam redes sociais para procurar as bicicletas motorizadas e depois realizar o furto
Adolescentes usavam redes sociais para procurar as bicicletas motorizadas e depois realizar o furto crédito: PMMG/Reprodução

Sete jovens, entre eles seis adolescentes, foram detidos na noite desse sábado (15/11), depois do furto de quatro bicicletas motorizadas em um pátio credenciado do Detran na Rua Gata Sul, no bairro Vera Cruz, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado. A ocorrência foi registrada por volta das 22h50.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar, durante o deslocamento para atendimento da denúncia, dois suspeitos foram abordados e estavam com uma das bicicletas furtadas. As equipes apuraram que os envolvidos integravam um grupo no Instagram criado com o objetivo de localizar e recuperar bicicletas apreendidas pelo órgão de trânsito.

Leia Mais

O proprietário do pátio reconheceu o veículo encontrado com os suspeitos como um dos furtados. Diante disso, os militares iniciaram rastreamento e conseguiram localizar os demais envolvidos, além de recuperar todas as bicicletas levadas. Os veículos foram novamente recolhidos ao pátio credenciado.

Envolvidos

Segundo a PM, foram apreendidos ou presos:

  • 01 jovem do sexo masculino de 18 anos;
  • 05 adolescentes do sexo masculino: três de 14 anos, um de 15 anos e um de 17 anos;
  • 01 adolescente do sexo feminino: 16 anos;

Materiais recuperados/apreendidos

  • 04 bicicletas motorizadas recuperadas;
  • 01 bicicleta motorizada apreendida;

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material recuperado.

Tópicos relacionados:

furto minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay