MG: adolescentes que furtavam bicicletas motorizadas de pátio são pegos
Grupo usava as redes sociais para localizar veículos apreendidos em pátio do Detran
Sete jovens, entre eles seis adolescentes, foram detidos na noite desse sábado (15/11), depois do furto de quatro bicicletas motorizadas em um pátio credenciado do Detran na Rua Gata Sul, no bairro Vera Cruz, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado. A ocorrência foi registrada por volta das 22h50.
De acordo com a Polícia Militar, durante o deslocamento para atendimento da denúncia, dois suspeitos foram abordados e estavam com uma das bicicletas furtadas. As equipes apuraram que os envolvidos integravam um grupo no Instagram criado com o objetivo de localizar e recuperar bicicletas apreendidas pelo órgão de trânsito.
O proprietário do pátio reconheceu o veículo encontrado com os suspeitos como um dos furtados. Diante disso, os militares iniciaram rastreamento e conseguiram localizar os demais envolvidos, além de recuperar todas as bicicletas levadas. Os veículos foram novamente recolhidos ao pátio credenciado.
Envolvidos
Segundo a PM, foram apreendidos ou presos:
- 01 jovem do sexo masculino de 18 anos;
- 05 adolescentes do sexo masculino: três de 14 anos, um de 15 anos e um de 17 anos;
- 01 adolescente do sexo feminino: 16 anos;
Materiais recuperados/apreendidos
- 04 bicicletas motorizadas recuperadas;
- 01 bicicleta motorizada apreendida;
Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material recuperado.