Grande BH: dois homens são presos por furtar carros de luxo

Dois homens, de 25 e 22 anos, foram presos em flagrante depois de furtarem duas caminhonetes Toyota Hilux SW4 nessa segunda-feira (10/11). Os suspeitos foram pegos no Bairro Tijuca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma das caminhonetes, uma Hilux branca furtada no dia 10, no Bairro Ouro Preto, em BH, foi localizada estacionada na Rua São Rafael. Durante a operação, os militares avistaram um Hyundai HB20 preto com dois ocupantes. Em determinado momento, um deles desceu do carro e entrou na Hilux furtada. Ao perceber a aproximação da polícia, o motorista do HB20 tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma lixeira na calçada.

Com um dos suspeitos, os militares encontraram um codificador de chave veicular conectado ao carro por um cabo USB, utilizado para destravar e dar partida em veículos de forma ilegal.

Durante o flagrante, o criminoso ofereceu vantagens aos policiais para revelar o paradeiro de outra caminhonete roubada e clonada no Bairro Água Branca, em Contagem (MG). Fingindo aceitar o acordo, os militares conseguiram localizar uma segunda Hilux SW4 prata. Os veículos furtados são avaliados em mais de R$ 400 mil.

O suspeito afirmou que a função dele era transportar os comparsas até os locais onde os veículos furtados estavam escondidos. Dentro do HB20, a polícia encontrou uma placa que seria usada para clonar a Hilux branca.

A dupla foi presa e encaminhada à 2ª Central Estadual de Plantão Digital, em Belo Horizonte, pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa. Os três veículos, as duas Hilux e o HB20, foram apreendidos e recuperados em menos de 24 horas.