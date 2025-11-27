Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Operação mira fraudes contra beneficiários do INSS no interior de MG

Trio de mulheres é investigado em decorrência de transações bancárias irregulares envolvendo contas de beneficiários do INSS

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/11/2025 22:58

compartilhe

SIGA
x
Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nessa quarta-feira (26/11) e nesta quinta-feira (27/11), durante a operação Aposentadoria Segura
Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nessa quarta-feira (26/11) e nesta quinta-feira (27/11), durante a operação Aposentadoria Segura crédito: PCMG

Três mulheres, de 18, 46 e 47 anos, foram alvos em Miraí (MG), na Zona da Mata, da operação Aposentadoria Segura, que investiga fraudes contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nessa quarta-feira (26/11) e nesta quinta-feira (27/11). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O trio é responsável por "transações bancárias irregulares que já causaram prejuízo estimado em R$ 50 mil a, pelo menos, cinco vítimas identificadas", informou a Polícia Civil em comunicado. 

Leia Mais

As investigações, conduzidas pela Delegacia em Miraí, apontam que as suspeitas realizavam transações bancárias não autorizadas via internet banking, abriam contas digitais com dados obtidos de forma fraudulenta, solicitavam portabilidade de benefícios previdenciários e contratavam empréstimos, refinanciamentos e antecipações de décimo terceiro salário. Os valores eram transferidos via Pix para diversas contas, sem o conhecimento das vítimas.

Durante os trabalhos policiais, houve representação pelo afastamento do sigilo bancário das contas vinculadas às investigadas, além da quebra do sigilo telemático das transações realizadas. Também foi decretado o sequestro de ativos financeiros e outras medidas cautelares, todas deferidas judicialmente.

Apreensões

Nesta primeira fase da operação, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares, cartões bancários, contratos de empréstimos, procurações e documentos pessoais das vítimas, além de outros materiais que podem comprovar a atuação do grupo. 

O comunicado da Polícia Civil não deixa claro se cada uma das vítimas recebeu o golpe no valor estimado de R$ 50 mil ou se esse montante representa a soma dos valores extraviados de cada uma delas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

fraudes inss minas-gerais operacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay