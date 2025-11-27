Operação mira fraudes contra beneficiários do INSS no interior de MG

Três mulheres, de 18, 46 e 47 anos, foram alvos em Miraí (MG), na Zona da Mata, da operação Aposentadoria Segura, que investiga fraudes contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nessa quarta-feira (26/11) e nesta quinta-feira (27/11).

O trio é responsável por "transações bancárias irregulares que já causaram prejuízo estimado em R$ 50 mil a, pelo menos, cinco vítimas identificadas", informou a Polícia Civil em comunicado.

As investigações, conduzidas pela Delegacia em Miraí, apontam que as suspeitas realizavam transações bancárias não autorizadas via internet banking, abriam contas digitais com dados obtidos de forma fraudulenta, solicitavam portabilidade de benefícios previdenciários e contratavam empréstimos, refinanciamentos e antecipações de décimo terceiro salário. Os valores eram transferidos via Pix para diversas contas, sem o conhecimento das vítimas.



Durante os trabalhos policiais, houve representação pelo afastamento do sigilo bancário das contas vinculadas às investigadas, além da quebra do sigilo telemático das transações realizadas. Também foi decretado o sequestro de ativos financeiros e outras medidas cautelares, todas deferidas judicialmente.



Apreensões

Nesta primeira fase da operação, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares, cartões bancários, contratos de empréstimos, procurações e documentos pessoais das vítimas, além de outros materiais que podem comprovar a atuação do grupo.

O comunicado da Polícia Civil não deixa claro se cada uma das vítimas recebeu o golpe no valor estimado de R$ 50 mil ou se esse montante representa a soma dos valores extraviados de cada uma delas.

