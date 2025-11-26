PF deflagra operação em Minas contra fraudes de R$ 2 milhões no INSS

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (26/11), a operação Múltiplas Faces, em ação conjunta com a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), para combater um esquema de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Minas Gerais. O prejuízo chega a mais de R$ 2 milhões.

As investigações, conduzidas pela Força-Tarefa Previdenciária, identificaram um grupo criminoso que atuava por meio da criação de pessoas fictícias, utilizando documentos de identidade e comprovantes de residência falsificados para obter, de forma irregular, benefícios assistenciais destinados principalmente a idosos de baixa renda.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, nos municípios de Contagem (MG), na Região Metropolitana, Timóteo (MG) e Córrego Novo (MG), ambas no Vale do Rio Doce.

Segundo a PF, ao menos oito benefícios previdenciários fraudulentos foram identificados, permitindo chegar aos autores do esquema, que poderão responder por estelionato qualificado. O prejuízo causado aos cofres públicos ultrapassa R$ 2 milhões. Além disso, a operação evitou o pagamento indevido de mais de R$ 830 mil, impedindo novos danos à União.

