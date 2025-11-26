Assine
overlay
Início Gerais
APOSENTADORIA

PF deflagra operação em Minas contra fraudes de R$ 2 milhões no INSS

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, em Contagem, Timóteo e Córrego Novo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/11/2025 08:01 - atualizado em 26/11/2025 08:10

compartilhe

SIGA
x
OperaÃ§Ã£o Rejeito, deflagrada pela PolÃ­cia Federal (PF), cumpre mandados de prisÃ£o preventiva e busca e apreensÃ£o em Minas gerais, incluindo Belo Horizonte
PF deflagra operação contra fraudes previdenciárias em Minas Gerais crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (26/11), a operação Múltiplas Faces, em ação conjunta com a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), para combater um esquema de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Minas Gerais. O prejuízo chega a mais de R$ 2 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As investigações, conduzidas pela Força-Tarefa Previdenciária, identificaram um grupo criminoso que atuava por meio da criação de pessoas fictícias, utilizando documentos de identidade e comprovantes de residência falsificados para obter, de forma irregular, benefícios assistenciais destinados principalmente a idosos de baixa renda.

Leia Mais

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, nos municípios de Contagem (MG), na Região Metropolitana, Timóteo (MG) e Córrego Novo (MG), ambas no Vale do Rio Doce.

Segundo a PF, ao menos oito benefícios previdenciários fraudulentos foram identificados, permitindo chegar aos autores do esquema, que poderão responder por estelionato qualificado. O prejuízo causado aos cofres públicos ultrapassa R$ 2 milhões. Além disso, a operação evitou o pagamento indevido de mais de R$ 830 mil, impedindo novos danos à União.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

aposentadoria bh fraudes grande-bh minas-gerais pf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay