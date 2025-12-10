Assine
overlay
Início Gerais
METEOROLOGIA

Chuva em BH vai continuar? Confira a previsão do tempo desta quarta (10/12)

Duas regionais de Belo Horizonte ultrapassaram 50% da média de chuvas esperada para o mês de dezembro; confira a previsão completa

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/12/2025 08:28

compartilhe

SIGA
x
Previsão do tempo para semana santa indica chuva na capital mineira
A previsão indica que o dia em BH será de céu encoberto com pancadas de chuva crédito: Edesio Ferreira EM/D.A/ press

A temporada de chuvas em Belo Horizonte (MG) chegou com a previsão de precipitações acima da média no último mês de 2025. Nos primeiros dez dias de dezembro, a capital registrou temporais e a meteorologia indica que esta quarta-feira (10/12) será de chuva forte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 26°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 80%.

Leia Mais

A temperatura mínima registrada foi de 17,7°C, às 2h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 18,2°C, às 3h20.

Mínimas registradas por regional em 10/12

  • Barreiro: 17,5 °C, à 1h50.
  • Centro-Sul: 17,0 °C, às 5h45h.
  • Oeste, 16,8 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 5h.
  • Pampulha, 18,6 °C, com sensação térmica 20,9 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 19,1 °C, às 5h55.

Acumulado de chuvas

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

A Região Nordeste, que está sob alerta de risco geológico forte até amanhã, registrou 23,4 mm entre 18h dessa terça (9/12) e às 6h de hoje. A regional já havia contabilizado 71,6 mm de volume entre domingo e segunda-feira, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, somando agora mais da metade da média esperada para o mês em apenas nove dias –181 mm.

Acumulado (mm) em dezembro até 6h do dia 10

  • Barreiro: 121,7 (35,9%)
  • Centro-Sul: 184,1 (54,3%)
  • Hipercentro: 78,0 (23,0%)
  • Leste: 140,8 (41,5%)
  • Nordeste: 181,0 (53,4%)
  • Noroeste: 119,8 (35,3%)
  • Norte: 137,8 (40,6%)
  • Oeste: 134,8 (39,8%)
  • Pampulha: 87,6 (25,8%)
  • Venda Nova: 91,6 (27,0%)

Média climatológica de dezembro: 339,1 mm

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegque em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será instável em Minas Gerais devido a permanência do canal de umidade, entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, direcionado para o estado. A situação favorece a ocorrência das típicas pancadas de primavera em todas as regiões mineiras.

No decorrer do dia, o ciclone extratropical se posiciona sobre o oceano e favorece ventos mais fortes no Sul de Minas e Zona da Mata, mas não tão intensos quanto os que devem atingir o litoral das regiões Sul e Sudeste do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana e Zona da Mata. No Sul do estado, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Tópicos relacionados:

bh chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay