Chuva em BH vai continuar? Confira a previsão do tempo desta quarta (10/12)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A temporada de chuvas em Belo Horizonte (MG) chegou com a previsão de precipitações acima da média no último mês de 2025. Nos primeiros dez dias de dezembro, a capital registrou temporais e a meteorologia indica que esta quarta-feira (10/12) será de chuva forte.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 26°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 80%.

A temperatura mínima registrada foi de 17,7°C, às 2h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 18,2°C, às 3h20.

Mínimas registradas por regional em 10/12

Barreiro: 17,5 °C, à 1h50.

Centro-Sul: 17,0 °C, às 5h45h.

Oeste, 16,8 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 5h.

Pampulha, 18,6 °C, com sensação térmica 20,9 °C, às 6h.

Venda Nova: 19,1 °C, às 5h55.

Acumulado de chuvas

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

A Região Nordeste, que está sob alerta de risco geológico forte até amanhã, registrou 23,4 mm entre 18h dessa terça (9/12) e às 6h de hoje. A regional já havia contabilizado 71,6 mm de volume entre domingo e segunda-feira, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, somando agora mais da metade da média esperada para o mês em apenas nove dias –181 mm.

Acumulado (mm) em dezembro até 6h do dia 10

Barreiro: 121,7 (35,9%)

Centro-Sul: 184,1 (54,3%)

Hipercentro: 78,0 (23,0%)

Leste: 140,8 (41,5%)

Nordeste: 181,0 (53,4%)

Noroeste: 119,8 (35,3%)

Norte: 137,8 (40,6%)

Oeste: 134,8 (39,8%)

Pampulha: 87,6 (25,8%)

Venda Nova: 91,6 (27,0%)

Média climatológica de dezembro: 339,1 mm

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegque em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será instável em Minas Gerais devido a permanência do canal de umidade, entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, direcionado para o estado. A situação favorece a ocorrência das típicas pancadas de primavera em todas as regiões mineiras.

No decorrer do dia, o ciclone extratropical se posiciona sobre o oceano e favorece ventos mais fortes no Sul de Minas e Zona da Mata, mas não tão intensos quanto os que devem atingir o litoral das regiões Sul e Sudeste do país.

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana e Zona da Mata. No Sul do estado, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

