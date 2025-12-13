Temporal interrompe festa de 128 anos de BH e provoca estragos pela cidade

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O forte temporal que atingiu Belo Horizonte na madrugada deste sábado interrompeu as programações do show de comemoração dos 128 anos da cidade. A chuva começou por volta de 00h e provocou queda de árvores, interdição de avenidas e bairros sem energia elétrica. De acordo com a Defesa Civil da capital, choveu extremamente forte em todas as regiões da cidade.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra pessoas com capa de chuva saindo da Praça da Estação, onde, desde às 21h, acontecia os shows de Nattan, Sorriso Maroto e Bruna Lipiani. Apesar da ventania e do susto, até o momento, não há registro de pessoas feridas durante o temporal.

Ao longo da madrugada, algumas avenidas de BH tiveram que ser interditadas devido ao risco de transbordamento. De acordo com a Defesa Civil, o trânsito na Avenida Bernardo Vasconcelos, sob o Córrego Cachoeirinha, na Região Nordeste da cidade, ficou bloqueada por uma hora.

Na Região da Pampulha, há registros de quedas de árvores. As ocorrências foram registradas nos Bairros Santa Amélia, Santa Branca e São João Batista. Até o momento, a Prefeitura de Belo Horizonte não informou um balanço das ocorrências.

Cuidados durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

