Árvores caídas bloqueiam ruas e causam danos a imóveis em BH

Diversas árvores caíram durante a forte chuva que atingiu Belo Horizonte no fim da noite dessa sexta-feira (12/12) e madrugada deste sábado (13/12). Nesta manhã, os espécimes ainda bloqueiam vias (veja fotos) e deixam moradores sem energia elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, desde a manhã de ontem a corporação recebeu 105 chamados informando queda de árvores em via pública, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No Bairro São Luiz, uma árvore de grande porte caiu na Alameda Ipê Branco e quase atingiu um imóvel na altura do número 1.339. No Iate Tênis Clube, na orla da Lagoa da Pampulha, outro espécime caiu e quase atingiu alguns carros que estavam estacionados no local. Apesar do susto, até o momento, não há registro de feridos.

Já no Bairro Santa Amélia, um dos mais atingidos pela tempestade, árvores derrubaram postes e também atingiram imóveis. Muitos espécimes foram arrancados pelas raízes. De acordo com a Cemig, o vento na capital chegou a 60 quilômetros por hora durante a madrugada.

De acordo com a Defesa Civil de BH, em oito horas choveu mais de 47 milímetros na Região da Pampulha. O acumulado, apesar de significativo, representa 14% da média climatológica prevista para dezembro, de 339,1 mm. Em Venda Nova, outra região também com rescaldos da chuva, o acumulado foi de 46,4 mm.

Quais foram os estragos do temporal?

Ao longo da madrugada, o temporal provocou queda de árvores e alagamentos de vias na capital. Até o momento, informações dão conta de que a região mais atingida foi a da Pampulha. Na Avenida Antônio Carlos, um carro ficou ilhado em meio a um empoçamento. A água chegou até ao meio da porta do veículo. O local foi isolado pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Já a Avenida Bernardo Vasconcelos, na Região Nordeste da capital, foi interditada. Segundo a Defesa Civil, o trânsito no local ficou bloqueado por uma hora, devido risco de transbordamento do Córrego Cachoeirinha.





Nos bairros Santa Amélia, Santa Branca e São João Batista, na Pampulha, há registro de quedas de dezenas de árvores. As ocorrências provocaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região. De acordo com a Cemig, a falha no serviço aconteceu após objetos serem lançados em direção aos cabeamentos, como partes de telhas. Além disso, galhos teriam provocado a quebra de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos.

De acordo com a Defesa Civil da capital, até as 7h50 foram registradas 22 solicitações por meio do telefone 199. Destas, a maior parte dos acionamentos esteve relacionada a vistorias de imóveis particulares, com maior concentração nas regionais Pampulha e Venda Nova.

Doze chamados foram para avaliação de destelhamento, quatro para tombamento ou desabamento de muro e duas para enchentes ou inundações. O restante das ocorrências foram de danificação de edificações e habitações, deslizamentos e infiltração. “A Defesa Civil reforça que, em situações de risco ou danos, a população deve acionar imediatamente o telefone de emergência 199, que funciona 24 horas por dia”, afirmou a pasta.

Quais os cuidados durante a chuva?

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo

