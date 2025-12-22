Assine
overlay
Início Gerais
VACINAÇÃO

PBH reforça importância da vacinação contra o sarampo na cidade

A capital mineira está abaixo da meta determinada pelo Ministério de Saúde. Imunizante também previne caxumba e rubéola

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
22/12/2025 20:09

compartilhe

SIGA
x
SUS poderá disponibilizar vacina contra pneumonia provocada pelo pneumococo
As aplicações em BH são realizadas mediante avaliação do histórico vacinal de cada pessoa, conforme as orientações específicas por idade crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Belo Horizonte registra baixa cobertura vacinal contra o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, o ideal é que se chegue a pelo menos 95% de imunização, mas a capital mineira está com 74,2%. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça a importância da vacinação para se proteger contra o vírus.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proteção é feita com o imunizante tríplice viral, que também previne contra a caxumba e a rubéola, e está disponível durante todo o ano nos 153 centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Leia Mais

Crianças devem receber duas doses: a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Já adolescentes e adultos até 29 anos precisam de duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as aplicações. As pessoas de 30 a 59 anos devem ter ao menos uma dose registrada. 

Em idosos com 60 anos ou mais, a vacinação pode ser indicada em situações de risco. Os trabalhadores de áreas da saúde também devem tomar duas doses, independentemente da idade.

O imunizante é contraindicado para gestantes e bebês menores de seis meses. Outras informações sobre a doença, como os principais sintomas, podem ser verificadas no portal da PBH.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa e de notificação obrigatória, com potencial para desencadear complicações como pneumonia e lesões neurológicas e, em casos graves, levar à morte.

Aumento de casos

De acordo com informações da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), entre setembro de 2024 e 2025, houve um aumento de 34 vezes em relação ao ano passado, quando 10 países das Américas registraram ocorrências da doença, ao todo, mais de 10 mil confirmações e 18 mortes.

No Brasil, foram registrados 38 casos da doença e Minas Gerais não registrou nenhuma ocorrência. Os estados com incidência do vírus foram: 

  • Tocantins: 25 casos

  • Mato Grosso: 6 casos

  • Rio de Janeiro: 2 casos

  • São Paulo: 2 casos

  • Distrito Federal: 1 caso

  • Maranhão: 1 caso

  • Rio Grande do Sul: 1 caso

Documentação

As aplicações em BH são realizadas mediante avaliação do histórico vacinal de cada pessoa, conforme as orientações específicas por idade. É essencial levar a caderneta de vacinação para verificação das doses aplicadas e possível atualização. Além disso, é necessário apresentar um documento oficial com foto e CPF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

(Com informações de Flor Sette Câmara e Agência Brasil)

Tópicos relacionados:

sarampo vacina vacinacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay