PBH reforça importância da vacinação contra o sarampo na cidade

Belo Horizonte registra baixa cobertura vacinal contra o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, o ideal é que se chegue a pelo menos 95% de imunização, mas a capital mineira está com 74,2%. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça a importância da vacinação para se proteger contra o vírus.

A proteção é feita com o imunizante tríplice viral, que também previne contra a caxumba e a rubéola, e está disponível durante todo o ano nos 153 centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Crianças devem receber duas doses: a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Já adolescentes e adultos até 29 anos precisam de duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as aplicações. As pessoas de 30 a 59 anos devem ter ao menos uma dose registrada.

Em idosos com 60 anos ou mais, a vacinação pode ser indicada em situações de risco. Os trabalhadores de áreas da saúde também devem tomar duas doses, independentemente da idade.

O imunizante é contraindicado para gestantes e bebês menores de seis meses. Outras informações sobre a doença, como os principais sintomas, podem ser verificadas no portal da PBH.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa e de notificação obrigatória, com potencial para desencadear complicações como pneumonia e lesões neurológicas e, em casos graves, levar à morte.

Aumento de casos

De acordo com informações da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), entre setembro de 2024 e 2025, houve um aumento de 34 vezes em relação ao ano passado, quando 10 países das Américas registraram ocorrências da doença, ao todo, mais de 10 mil confirmações e 18 mortes.

No Brasil, foram registrados 38 casos da doença e Minas Gerais não registrou nenhuma ocorrência. Os estados com incidência do vírus foram:

Tocantins: 25 casos

Mato Grosso: 6 casos

Rio de Janeiro: 2 casos

São Paulo: 2 casos

Distrito Federal: 1 caso

Maranhão: 1 caso

Rio Grande do Sul: 1 caso

Documentação

As aplicações em BH são realizadas mediante avaliação do histórico vacinal de cada pessoa, conforme as orientações específicas por idade. É essencial levar a caderneta de vacinação para verificação das doses aplicadas e possível atualização. Além disso, é necessário apresentar um documento oficial com foto e CPF.

(Com informações de Flor Sette Câmara e Agência Brasil)