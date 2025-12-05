Começa vacinação contra bronquiolite em BH

O primeiro dia de vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) — principal causador de bronquiolite e outras infecções respiratórias graves em crianças menores de 2 anos — levou diversas gestantes aos centros de saúde de Belo Horizonte nesta sexta-feira (5/12).

Aplicada em dose única em gestantes a partir da 28ª semana, sem restrição de idade, e recomendada a cada nova gravidez, a vacina antes estava disponível apenas em clínicas particulares — com custo médio de R$ 1,6 mil — passa agora a ser oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



A advogada Brenda Vargas Friche, de 30 anos, grávida de oito meses dos gêmeos Lucas e Mateus, esteve logo nas primeiras horas da manhã no Centro de Saúde Santa Rita de Cássia, na Região Centro-Sul da capital. Ansiosa para proteger os filhos, ela conta que é um grande marco para as gestantes.

"Hoje é o primeiro dia de vacinação e já corri para poder proteger os meus gêmeos. É uma vacina muito importante para o amadurecimento do pulmão deles, evitar também essas doenças respiratórias", relata.



Com gravidez de risco, Brenda conta que se não tivesse sido diponibilizado no SUS, ela teria que pagar. "Essa vacina é muito cara, estava pesquisando e os valores oscilavam entre R$ 1.500 a R$1.800. Eu tenho uma gestação por si só de risco, por ser gemelar. Ainda tenho asma que a vida inteira me levou para diversas internações. Então eu precisava tomar de qualquer jeito e saber que podemos ter essa vacina disponibilizada pelo sistema de saúde gratuito é um grande avanço para todos."



Depois de vacinar a advogada diz que se sente muito mais tranquila. "Agora é só esperar o prazo de 15 dias da imunização passar para eles e depois disso quando eles quiserem nascer, sei que estarão protegidos de mais uma forma. Com certeza vai reduzir o número de mortes por bronquiolite."



Em Minas Gerais, 62.165 doses do imunizante foram distribuídas para todos os 853 municípios do estado nessa quarta-feira (3/12). Na capital, o primeiro lote com 6 mil doses está disponível nos 153 centros de saúde das nove regionais e em mais cinco postos extras devacinação. Os endereços e os horários de funcionamento dos locais de vacinação podem ser consultados no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).



Somente em 2025, os hospitais da rede SUS-BH registraram 3.417 pedidos de internação pela VSR. Desse total, 2.438 eram de crianças com menos de 1 ano, o que corresponde a 71,3%. Bebês com menos de seis meses são os mais vulneráveis e têm maior risco de desenvolver formas graves da doença.



“A vacinação das grávidas garante proteção ao bebê durante a gestação e até os primeiros seis meses de vida. Nossa expectativa é reduzir de forma considerável o número de internações por questões respiratórias entre as crianças”, destaca a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.



Para receber a vacina, a grávida precisa apresentar um documento que comprove a idade gestacional, como o cartão da gestante, cartão de pré-natal ou exames médicos. Relatórios emitidos por médicos ou outros profissionais de saúde de nível superior também são aceitos. Também é necessário levar ainda um documento de identificação com foto e, sempre que possível, a caderneta de vacinação.



Além da vacina contra a bronquiolite, os centros de saúde também oferecem outros importantes imunizantes para gestantes, como as vacinas contra a gripe, contra a Covid-19 e a dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche.



“Essa é uma oportunidade de as grávidas, ao irem se vacinar contra o VSR, atualizarem o cartão de vacinação, caso haja doses em atraso. Para isso, é fundamental que elas levem a caderneta de vacinação para conferência”, acrescenta Thaysa Drummond.



Como funciona a vacina?

Do tipo recombinante, a vacina contra o VSR foi desenvolvida a partir de uma proteína do próprio vírus. Quando aplicada em gestantes, ela estimula a produção de anticorpos que passam pela placenta, oferecendo proteção ao recém-nascido nos primeiros meses de vida.



Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), estudos clínicos mostraram que a vacina reduz em até 81,8% os casos graves de doença respiratória por VSR nos primeiros 90 dias de vida do bebê, e em 69,4% até os 180 dias.



A aplicação é feita por via intramuscular, com dose de 0,5 ml, e o imunizante deve ser mantido entre 2°C e 8°C. Os efeitos adversos mais frequentes são leves e passageiros, incluindo dor no local da aplicação, dor de cabeça e dor muscular. Além disso, a vacina pode ser aplicada no mesmo dia que outras vacinas recomendadas durante o pré-natal, como influenza, COVID-19 e dTpa. (Colaborou Jair Amaral)

Serviço

Vacinação contra bronquiolite

Locais: Confira a lista dos 153 centros de saudes e pontos extras no site da PBH

Quem pode? Gestantes a partir da 28ª semana, sem restrição de idade

Recomendação: a cada nova gravidez

O que levar? Documento com foto e comprovante de idade gestacional, como o cartão da gestante, cartão de pré-natal ou exames médicos. Relatórios emitidos por médicos ou outros profissionais de saúde de nível superior também são aceitos.

