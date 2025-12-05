Assine
VACINAÇÃO

Veja onde se vacinar contra bronquiolite em BH a partir desta sexta (5/12)

Gestantes a partir 28ª semana de gravidez já podem se vacinar contra Vírus Sincicial Respiratório (VSR) na capital mineira

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
05/12/2025 02:00

Gestantes podem se vacinar contra bronquiolite em recém-nascidos, a partir desta sexta-feira (5/12) crédito: Divulgação/PBH

A vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) já está disponível, a partir desta sexta-feira (5/12), em Belo Horizonte, para mulheres grávidas a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade.

O imunizante pode ser encontrado nos 153 centros de saúde, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em cinco postos extras. Os endereços e os horários de funcionamento dos locais de vacinação podem ser verificados no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O VSR é o principal causador da bronquiolite em recém-nascidos. Em 2025, das 3.417 solicitações de internação pela doença nos hospitais da rede SUS-BH, 2.438 foram de crianças menores de 1 ano, o que corresponde a 71,3%.

“A vacinação das grávidas garante proteção ao bebê durante a gestação e até os primeiros seis meses de vida. Nossa expectativa é reduzir de forma considerável o número de internações por questões respiratórias entre as crianças”, destaca a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

A vacina é aplicada em dose única, com recomendação de nova imunização a cada gravidez. O calendário vacinal do SUS também oferece outros imunizantes para as gestantes, como contra a gripe, covid-19 e a vacina dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. 



Documentação para vacinação

Para receber a dose, é preciso apresentar algum documento que comprove a idade gestacional, como cartão da gestante, cartão de pré-natal ou exames comprobatórios. Também são aceitos relatórios médicos ou de outro profissional de saúde de nível superior.

Além disso, é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto e, preferencialmente, a caderneta de vacinação. 

