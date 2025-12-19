Sarampo no Brasil: quais estados registraram casos da doença em 2025?

O Brasil registrou 38 casos confirmados de sarampo em 2025 até o momento, número que destaca a preocupação sobre a saúde pública, especialmente após o país ter recebido a recertificação de área livre da doença em novembro de 2024.

A doença, que é altamente contagiosa e pode ser prevenida com vacinação, voltou a circular em alguns estados, levantando preocupação sobre a manutenção da cobertura vacinal em todo o território nacional.

A maioria dos registros concentra-se no estado de Tocantins, na Região Norte do país, com surtos localizados também identificados no Maranhão e no Mato Grosso. Segundo o Ministério da Saúde, os casos são considerados importados, muitos deles relacionados a brasileiros que retornaram de viagens ao exterior, e não há circulação endêmica do vírus no país.

Onde os casos de sarampo foram registrados?

A distribuição dos 38 casos confirmados até novembro de 2025, segundo dados do Ministério da Saúde, é a seguinte:

Tocantins: 25 casos

Mato Grosso: 6 casos

Rio de Janeiro: 2 casos

São Paulo: 2 casos

Distrito Federal: 1 caso

Maranhão: 1 caso

Rio Grande do Sul: 1 caso

Apesar de os casos serem importados, a situação serve de alerta para a importância da alta cobertura vacinal. A falta da imunização completa, que consiste em duas doses da vacina tríplice viral, deixa crianças e adultos vulneráveis à infecção caso o vírus seja reintroduzido no país. A doença é transmitida por meio de tosse, espirros ou fala de pessoas contaminadas.

Os sintomas iniciais incluem febre alta, tosse, coriza e olhos avermelhados. Após alguns dias, surgem as características manchas vermelhas na pele, que se espalham pelo corpo. O sarampo pode causar complicações graves, como pneumonia, otite e encefalite, que é uma inflamação no cérebro.

A recomendação principal das autoridades de saúde é verificar a caderneta de vacinação e garantir que o esquema vacinal esteja completo. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) para diferentes faixas etárias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata