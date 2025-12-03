Assine
VACINAÇÃO

PBH continua com campanha de vacinação contra HPV neste mês de dezembro

A ação de imunização busca atender o público de 15 à 19 anos que não se vacinou contra o HPV anteriormente

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
03/12/2025 19:35

A campanha de vacinação busca atender o público que não se imunizou anteriormente, do grupo etário de 15 a 19 anos crédito: Freepik

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) continua com a campanha de vacinação contra o HPV no decorrer deste mês de dezembro. O público alvo da ação são os jovens de 15 à 19 anos, que devem se imunizar nos centros de saúde ou nos Serviços de Viajante. O horário de funcionamento e os endereços das unidades podem ser verificados nesse endereço online.

Por orientação do Ministério da Saúde, desde setembro a vacinação para combater o vírus foi ampliada para essa faixa etária. O imunizante, de dose única, protege contra quatro subtipos do vírus HPV (6, 11, 16 e 18) e atua na prevenção do câncer do colo do útero, de órgãos genitais femininos e masculinos, e da boca. 

“O HPV é um vírus responsável pela maior parte dos cânceres genitais, tanto câncer de colo de útero, como câncer de vulva, de vagina, de pênis e também câncer anal”, afirma doutora e infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Isabela Lauar. 

Cobertura vacinal

De acordo com a PBH, a vacina contra HPV é aplicada em Belo Horizonte no público de 9 a 14 anos, em que a cobertura vacinal contra o HPV é de 94,61% entre meninas e de 79,15% entre meninos. As aplicações que estão sendo feitas nesta campanha iniciada em setembro, no grupo de 15 a 19 anos, estão sendo feitas de forma temporária. 

“O vírus causa cânceres de mucosa oral e de orofaringe, tanto em homens quanto em mulheres. Então, a vacina é importante para prevenção de câncer nos dois grupos”, aponta Lauar. 

Para receber a dose, é necessário apresentar no local de aplicação, preferencialmente, documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina. Menores de 16 anos devem comparecer aos pontos de vacinação acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Outros públicos

A vacina contra o HPV também está disponível para outros grupos prioritários:

  • Homens e mulheres transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, entre 9 e 45 anos;
  • Pacientes oncológicos em tratamento com quimioterapia ou radioterapia;
  • Pessoas com HIV/aids, de 9 a 45 anos;
  • Usuários da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), de 15 a 45 anos;
  • Vítimas de violência sexual;
  • Pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR).

