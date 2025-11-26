Como funciona a nova vacina da dengue de dose única do Butantan
Testes mostraram uma eficácia de 74,7% na prevenção, 91,6% contra casos graves, e 100% de proteção contra hospitalizações na faixa etária aprovada
compartilheSIGA
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (26/11), o registro da nova vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. O imunizante, conhecido como Butantan-DV, representa um marco para a ciência brasileira ao ser o primeiro do mundo a oferecer proteção contra os quatro sorotipos do vírus com uma única dose.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A vacina foi aprovada para aplicação em pessoas de 12 a 59 anos. A Anvisa também autorizou estudos para, futuramente, ampliar a faixa etária para crianças (2 a 11 anos) e idosos (60 a 79 anos). A expectativa é que a aplicação comece em 2026.
Como funciona a nova vacina?
A tecnologia por trás do imunizante se baseia no uso do vírus vivo atenuado. Isso significa que a vacina contém os quatro tipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) em uma forma enfraquecida, incapaz de causar a doença, mas suficiente para estimular uma resposta robusta do sistema imunológico.
Ao receber a dose, o corpo aprende a reconhecer e a combater os quatro sorotipos. Essa proteção abrangente é fundamental, pois uma segunda infecção por um tipo diferente do vírus aumenta o risco de desenvolver formas graves da dengue, como a hemorrágica.
Eficácia e segurança comprovadas
A decisão da Anvisa foi baseada nos resultados dos estudos clínicos de fase 3, que comprovaram a segurança e a eficácia da vacina. Os testes, realizados com mais de 16 mil voluntários no Brasil, mostraram uma eficácia de 74,7% na prevenção da dengue sintomática, 91,6% contra casos graves e com sinais de alarme, e 100% de proteção contra hospitalizações na faixa etária aprovada. O imunizante demonstrou ser eficaz em pessoas que já foram infectadas e também naquelas que nunca tiveram contato com o vírus.
A principal diferença da Butantan-DV é a aplicação em dose única. Essa característica simplifica a logística de vacinação e facilita a adesão da população, garantindo uma imunização mais rápida e ampla.
A proteção oferecida pela vacina é duradoura e representa uma ferramenta poderosa para reduzir o número de casos e internações por dengue no país. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, o Brasil registrou mais de 6,5 milhões de casos prováveis da doença.
Leia Mais
Próximos passos
Com o registro aprovado, o Instituto Butantan avança na produção. A fabricação já foi iniciada, com mais de um milhão de doses prontas.
Com uma parceria com a farmacêutica WuXi Biologics, a previsão é que mais de 30 milhões de doses cheguem a partir do segundo semestre de 2026
Para que se inicie a aplicação, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), deve avaliar a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações (PNI). Caso incorporada, o governo federal definirá os públicos prioritários e o cronograma para que as doses cheguem aos postos de saúde de todo o país, fortalecendo a principal frente de prevenção contra a dengue.
Enquanto a produção não começa, as autoridades de saúde continuarão utilizando as ferramentas já existentes no combate à dengue, como a vacina Qdenga, que exige duas doses, e as campanhas de conscientização para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta matéria, sob supervisão editorial humana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia