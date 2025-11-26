Fim do ano letivo intensifica ansiedade entre estudantes

À medida que o ano letivo chega ao fim, cresce a ansiedade de crianças e adolescentes diante de avaliações finais, fechamento de notas e transições escolares. Segundo a psicóloga Isabela Ramos Modesto, do Centro Pediátrico da Lagoa, esse período pode desencadear níveis elevados de estresse, principalmente entre estudantes que enfrentam mudanças de ciclo ou preparação para vestibulares.



“A sobrecarga de avaliações e a preocupação com desempenho podem afetar profundamente o bem-estar emocional, especialmente quando o aluno associa suas notas ao próprio valor pessoal”, explica a especialista. De acordo com ela, esse padrão reforça inseguranças e impacta a autoestima, fenômeno também apontado em recomendações do Conselho Federal de Psicologia (CFP) sobre saúde emocional no ambiente escolar.





A reação varia conforme a personalidade e o contexto de cada aluno, mas o ambiente familiar tem papel essencial. “Alguns jovens atravessam essa fase com tranquilidade, enquanto outros demonstram sinais de adoecimento emocional. A forma como os responsáveis acolhem e escutam o estudante é decisiva”, diz a especialista.

Isabela destaca que as escolas também devem atuar de maneira preventiva, adotar escuta qualificada, atividades reflexivas e espaços de apoio socioemocional. Tais condutas estão alinhadas às orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que reforça a importância de ações de saúde mental no ambiente escolar.

“O fim do ano representa ruptura de rotinas e vínculos. É um processo de transição que precisa ser assistido”, comenta a psicóloga. Entre os sinais de alerta para sobrecarga emocional, a especialista cita isolamento, irritabilidade, queda no rendimento, recusa escolar, perda de interesse por atividades prazerosas e dificuldades de convivência, sintomas que, segundo o Ministério da Saúde, podem indicar sofrimento psíquico e merecem atenção imediata.

“Nesses casos, buscar acompanhamento psicológico é fundamental”, indica. Transições escolares, como a passagem do ensino fundamental I para o II e do ensino fundamental para o médio, também exigem suporte. “São mudanças que mobilizam sentimento de insegurança. Adaptar-se a novos grupos e exigências é um processo que demanda tempo e acolhimento”, afirma.



Para manter a motivação após um ano intenso, Isabela recomenda reconhecer conquistas, equilibrar estudo e lazer, garantir momentos de descanso e estimular reflexões sobre o período vivido e expectativas para o próximo ano, práticas igualmente reforçadas por programas de promoção de saúde mental do Ministério da Saúde.

“O mais importante é respeitar o tempo de cada criança e adolescente, observar sinais de sofrimento e oferecer suporte contínuo. Um encerramento de ciclo leve, com vínculos fortalecidos e espaço para expressão emocional, é fundamental para um desenvolvimento saudável.”