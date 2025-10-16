Como melhorar a saúde mental com pequenos hábitos

Pequenas mudanças na rotina diária podem ter um impacto significativo na saúde mental. Contrariando a ideia de que o bem-estar psicológico exige grandes sacrifícios, especialistas apontam que a adoção de hábitos simples e consistentes é um dos caminhos mais eficazes para manter a mente sã.

Essa abordagem proativa ganhou ainda mais relevância após a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificar o Brasil como um dos países com maiores taxas de ansiedade e depressão.

Segundo Mariana Kolb, psicóloga da Rede Oto, a prevenção e o manejo de transtornos mentais passam pela criação de uma base sólida de autocuidado. "Não se trata de soluções mágicas, mas de um compromisso contínuo com o nosso corpo e mente. A saúde mental não é estática; ela é reflexo da nossa rotina. Hábitos como dormir bem, fazer pausas, exercitar-se e alimentar-se de forma consciente agem como pilares que sustentam nossa estabilidade emocional", explica.

O sono adequado, por exemplo, é crucial. "Uma noite mal dormida não só afeta a concentração, como também aumenta a irritabilidade e a vulnerabilidade a sentimentos negativos", afirma a psicóloga.

Ela também ressalta a importância das pausas no trabalho. "Em um mundo onde a produtividade é supervalorizada, esquecemos que o cérebro precisa de descanso. Pequenos intervalos para alongar, respirar ou simplesmente olhar pela janela ajudam a reduzir o estresse e a prevenir a exaustão mental".

A prática regular de exercícios físicos é outro pilar importante. Além dos benefícios para o corpo, a atividade física libera endorfinas, que são neurotransmissores associados à felicidade. "O exercício é um antidepressivo natural. Não precisa ser na academia; uma caminhada de 30 minutos já faz uma diferença significativa", sugere a psicóloga.

A alimentação também pode influenciar diretamente o humor, a disposição, os níveis de energia e até a forma como reagimos às emoções do dia a dia. “O consumo excessivo de alimentos industrializados e ricos em açúcar sobrecarrega o corpo e a mente, favorecendo sintomas como ansiedade e tristeza. Já uma dieta equilibrada contribui para o bom funcionamento do cérebro e estimula uma verdadeira cascata de bem-estar”.

A combinação desses hábitos diários cria uma armadura de proteção para a mente, fortalecendo-a para os desafios do cotidiano. Além deles, a especialista ainda destaca a técnica “mindfulness” (atenção plena) como uma ferramenta poderosa.

"Estar verdadeiramente presente no agora, sentir seu corpo e as reações, ajuda a acalmar a mente e a reduzir a ruminação de pensamentos negativos. Pode ser feito por meio de meditação, respiração consciente ou até mesmo prestando atenção total a uma tarefa simples”, afirma a especialista.

