Num mundo agitado e frenético, é comum relegar ao segundo plano algo tão fundamental quanto a respiração. A maioria das pessoas não sabe que esta prática essencial para o bem-estar é, também, uma poderosa ferramenta na luta contra vícios e dependências.

Nos últimos dias, a filha do cantor e compositor Martinho da Vila compartilhou sua jornada de libertação do vício do cigarro. Em uma entrevista reveladora, ela compartilhou como utilizou técnicas de respiração consciente para superar esse hábito prejudicial.

Em seu depoimento, a cantora Juliana Ferreirah, de 50 anos, contou que há alguns anos, depois de testar positivo para COVID-19, decidiu abandonar o tabagismo e, em sua busca por controlar a ansiedade, aprendeu a usar esta ferramenta tão poderosa.

Longe do vício do cigarro, ela destacou os benefícios da respiração consciente para sua vida e disse que mantém a técnica como aliada quando se sente ansiosa.

“Esse relato é um exemplo vívido do impacto positivo que a prática da respiração consciente pode ter na superação de vícios e na busca por uma vida mais saudável e equilibrada”, afirma a terapeuta integrativa e especialista em respiração consciente, Regina Pocay.

Segundo ela, a respiração é um processo fundamental para a existência, mas frequentemente passa despercebida em meio ao turbilhão do cotidiano. “A prática da respiração consciente implica estar plenamente presente no momento atual, observando e controlando o fluxo. Essa ação simples pode acarretar uma série de benefícios para o corpo, a mente e o espírito”, diz.

Leia: Disfunção respiratória: quando a falta de ar torna-se sinônimo de ansiedade

A respiração consciente e seus benefícios

Regina Pocay explica que respirar de forma mais consciente proporciona inúmeros benefícios, como:

Físico: auxilia na oxigenação do corpo, promovendo uma melhor circulação sanguínea, fortalecendo o sistema imunológico e aliviando a tensão muscular. Além disso, pode contribuir para a regulação da pressão arterial e para a melhoria da saúde cardiovascular;



Mental: ao concentrar-se na respiração, somos capazes de aquietar a mente e reduzir o estresse e a ansiedade, o que permite tomar decisões mais conscientes e lidar de forma mais eficaz com os desafios do dia a dia.



Emocional: auxilia na regulação das emoções, promovendo um maior equilíbrio emocional e uma sensação de bem-estar geral, se tornando uma prática útil no manejo de emoções intensas, como raiva, tristeza ou medo.



Prática é fácil, rápida e pode ser feita em qualquer lugar

Respirar é uma ação natural e automática. No entanto, ao praticar exercícios específicos, é possível transformar essa ação em uma ferramenta poderosa para melhorar a saúde física, mental e emocional.

“Existem diversos exercícios simples que podem nos ajudar a respirar de forma mais consciente, promovendo uma sensação de calma, equilíbrio e bem-estar”, conta Regina Pocay.

Entre os exercícios está, segundo ela, a respiração quadrada, que envolve contar mentalmente enquanto se respira. “Para começar, inspire contando até quatro, segure a respiração por mais quatro tempos, expire contando até quatro e mantenha os pulmões vazios por mais quatro tempos antes de iniciar o ciclo novamente. Esse padrão de respiração pode ajudar a acalmar a mente, reduzir o estresse e promover um maior equilíbrio emocional”, ensina.

Leia: Técnicas de respiração profunda são ferramentas no combate à ansiedade

A terapeuta integrativa destaca que a maioria dos exercícios de respiração consciente podem ser feitos em qualquer lugar e a qualquer momento, levando apenas alguns minutos do dia. “Ao dedicarmos um pequeno tempo para nos conectar com nossa respiração, podemos colher uma infinidade de benefícios, como redução do estresse, melhoria da concentração e foco, aumento da energia e vitalidade, e até mesmo maior clareza mental e equilíbrio para tomar decisões importantes”, garante.

A respiração consciente vai além de ser apenas uma técnica de relaxamento; é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a enfrentar os desafios da vida, promover o bem-estar e até mesmo superar vícios e dependências prejudiciais.