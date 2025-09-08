Exercício físico também cuida da saúde mental

O Setembro Amarelo é um mês dedicado à conscientização sobre o risco à vida relacionado a doenças mentais, que têm se tornado cada vez mais recorrentes. Segundo um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado em 2022, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, e 14% destes são adolescentes.



De acordo com o naturopata, professor de yoga e entusiasta por saúde, sono e bem estar, Ravi Kaiut, é importante valorizar os cuidados com a saúde mental como também necessários. “Quando se pensa em cuidar da saúde, a primeira coisa que se pensa é em fazer academia, corrida, exercícios, mas raramente vem à mente a saúde mental. Isso fala muito sobre como nós a deixamos de lado muitas vezes”.





Atividade física também cuida da mente





“A atividade física é fundamental para cuidar da saúde como um todo. Além dos benefícios físicos, também ajuda a liberar neurotransmissores como a serotonina, dopamina e noradrenalina, relacionados com felicidade, satisfação e motivação”, ressalta Ravi.

Também é fundamental para prevenir uma série de problemas como ansiedade e depressão, além de melhorar a qualidade do sono, o que está relacionado a um melhor humor durante todo o dia.



De acordo com um estudo publicado na revista científica JAMA Internal Medicine, mais de 110 mil mortes poderiam ser evitadas nos Estados Unidos com a adição de apenas 10 minutos de atividade física diária por adultos acima dos 40 anos. A longevidade saudável trazida pelo exercício não vem apenas de benefícios ao corpo, mas também à saúde mental.

“Você não consegue sustentar uma cadeira apenas com um pé. É preciso que todos estejam equilibrados e firmes. Essa analogia funciona para demonstrar a nossa saúde. Não adianta focar em apenas um aspecto e esquecer os demais. Cuidar da saúde mental também impacta na física e vice versa”, afirma Ravi.

