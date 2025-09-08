Uso viciante de telas aumenta risco de suicídio entre jovens

O Setembro Amarelo é um convite à reflexão sobre a saúde mental e a prevenção do suicídio. Neste ano, um tema ganha destaque: o impacto do uso excessivo de telas na vida dos adolescentes.



Um estudo publicado em junho de 2025 pela revista científica JAMA Psychiatry revelou que o uso viciante de telas está associado a um aumento significativo do risco de ideação suicida entre jovens.



Essa e outras pesquisas, além de acontecimentos recentes, como a denúncia do YouTuber Felca sobre canais que exploram a imagem de crianças e adolescentes, reacende o debate sobre os efeitos das redes sociais, jogos online e plataformas de streaming no desenvolvimento emocional dessa geração.





“Não se trata de demonizar as telas, mas de orientar o uso. Os jovens precisam de mediação para aprender a lidar com esse excesso de estímulos. O diálogo aberto, a definição de limites e a atenção ao comportamento diário são fundamentais para reduzir riscos”, destaca a psiquiatra geral e psiquiatra da infância e adolescência, supervisora na residência de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM) e especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Danielle Admoni.

No Brasil, os números reforçam a urgência da discussão. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), entre 2015 e 2024 houve um crescimento de onze pontos percentuais entre crianças e adolescentes de nove a 17 anos que usam a internet todos os dias ou quase todos os dias: de 84% para 95%.



Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná com adolescentes meninas, de abril de 2025, mostrou que 76,4% delas usam telas por mais de quatro horas por dia. Segundo os autores da pesquisa, estudos indicam que cerca de 10% a 20% dos adolescentes podem apresentar sinais de uso problemático da internet, o que pode levar a problemas psicológicos, incluindo ansiedade e depressão.



Mas a tecnologia também pode ser positiva, servindo como ferramenta de acolhimento e conexão quando usada de forma equilibrada. O desafio está em supervisionar, impor limites e conversar abertamente sobre os riscos e benefícios do mundo digital.





Dicas para pais e responsáveis



Algumas medidas podem ajudar famílias a promover uma relação mais saudável com a tecnologia:



Estabeleça limites de tempo



Defina horários claros para o uso de telas, evitando longos períodos consecutivos

O ideal é que, pelo menos uma hora antes de dormir, celulares e computadores sejam desligados para preservar o sono





Acompanhe o conteúdo consumido



Mais importante que o tempo é a qualidade: observe quais aplicativos, jogos e redes sociais os filhos utilizam

Sempre que possível, conheça as comunidades online das quais participam



Converse sobre os perigos



Explique, de forma adequada à idade, sobre cyberbullying, comparações sociais e conteúdos nocivos

Deixe claro que eles podem procurar você em caso de situações constrangedoras ou violentas na internet e que você não vai brigar caso o adolescente caia em algum tipo de golpe, mas sim ajudar a resolver o problema



Dê o exemplo



Pais e responsáveis são modelos de comportamento. Se toda a família estiver constantemente no celular, será difícil convencer o adolescente a se desconectar

Valorize momentos offline, como refeições em conjunto e passeios ao ar livre



Incentive atividades fora das telas



Esporte, música, arte e encontros com amigos fortalecem a autoestima e reduzem a dependência digital



Use a tecnologia a favor



Aplicativos de controle parental e configurações de bem-estar digital podem ajudar a monitorar o tempo de uso e limitar o acesso a conteúdos inadequados



