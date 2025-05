A saúde mental é um dos assuntos mais discutidos da atualidade, e com razão. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com transtornos mentais. No Brasil, dados da Fiocruz indicam que sintomas como ansiedade e estresse elevado se tornaram mais comuns após a pandemia, afetando diretamente a produtividade e a qualidade de vida da população.

Entender como manter a saúde mental em casa e no trabalho é fundamental para prevenir crises mais graves. A boa notícia é que, com pequenas mudanças e observação constante, é possível criar uma rotina mais equilibrada e acolhedora.

Dicas para manter a saúde mental em casa

O ambiente doméstico influencia diretamente no nosso estado emocional. Ter uma rotina minimamente organizada, com espaços para descanso, lazer e silêncio, já faz muita diferença.

crie rituais diários simples, como um café da manhã tranquilo ou um banho ao som de música;



reduza o consumo de notícias negativas em excesso;



pratique a gratidão de forma leve, sem pressão;

invista em pequenos prazeres como plantas, livros, aromas, luz natural.

No trabalho: como manter a saúde mental mesmo em rotinas intensas

Ambientes corporativos também precisam ser pensados para a saúde emocional dos colaboradores. Mesmo em casa, no caso do home office, o excesso de demandas e a falta de espaço pessoal geram sobrecarga.

estabeleça pausas reais durante o dia;



use agenda para organizar tarefas e não se perder no excesso;



converse com sua equipe sobre limites e expectativas;

evite levar demandas pendentes para o período de descanso.

Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, e esse cuidado começa com pequenas escolhas no dia a dia Freepik

Técnicas para aliviar estresse e ansiedade

Além de mudar a rotina, é possível incluir técnicas simples que ajudam a desacelerar a mente.

Respiração consciente: respire fundo e conte até 4 para inspirar, 4 para segurar e 4 para soltar o ar;



respire fundo e conte até 4 para inspirar, 4 para segurar e 4 para soltar o ar; Exercícios físicos leves: caminhada, alongamento ou dança por 10 minutos já mudam o humor



caminhada, alongamento ou dança por 10 minutos já mudam o humor Escrever em papel: desabafar no papel ajuda a organizar pensamentos e liberar tensões;

desabafar no papel ajuda a organizar pensamentos e liberar tensões; Meditação guiada: procurar vídeos no YouTube sobre é um bom começo.

Sinais de alerta: quando é hora de buscar ajuda profissional

Todos passamos por momentos difíceis, mas alguns sintomas indicam que é hora de procurar apoio especializado. Nesses casos, psicólogos e psiquiatras podem ajudar com o suporte adequado.