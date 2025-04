Você é o que você digere: como a saúde do intestino influencia o corpo todo

Muito além de sua função digestiva, o intestino é considerado um dos órgãos mais importantes para a saúde integral do corpo humano — a ponto de ser chamado por especialistas de “segundo cérebro”. Isso porque, além de participar diretamente da absorção de nutrientes, ele influencia desde o metabolismo até o sistema imunológico e o equilíbrio emocional.

Imunidade e metabolismo

De acordo com o especialista, uma disfunção intestinal reduz a oferta de energia essencial para o sistema imunológico e pode levar a inflamações silenciosas que sobrecarregam o corpo, aumentando o risco de infecções e até doenças autoimunes. Já no aspecto metabólico, o impacto também é expressivo: “Mesmo com dieta e treino, um intestino inflamado compromete a produção de energia celular, fazendo com que carboidratos e gorduras sejam mal aproveitados e, em vez de energia, sejam estocados como gordura”, alerta.

Intestino e emoções

A conexão entre intestino e cérebro também chama atenção. “Cerca de 90% da serotonina é produzida no intestino, além de neurotransmissores como dopamina e GABA. Se o intestino está inflamado, é comum haver sintomas como alterações de humor, ansiedade, depressão e até dores crônicas, como enxaquecas”, pontua Fantin.

Alimentos que prejudicam

Entre os principais vilões da saúde intestinal estão os alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras trans e açúcar, com baixa oferta de fibras, vitaminas e minerais. Em casos de inflamação intestinal, até alimentos comuns — como leite, glúten, milho e soja — podem se tornar pró-inflamatórios, causando o chamado “intestino vazante”, condição que permite a passagem de metabólitos maiores pela parede intestinal, gerando reações inflamatórias.

Para o médico, manter o intestino saudável é fundamental para uma vida equilibrada. “Tratar o intestino é muitas vezes o primeiro passo para melhorar o humor, o metabolismo, a imunidade e até a performance física e mental.”

Fonte: Rafael Fantin – Médico Endocrinologista e Metabologista, com especialização em Medicina do Exercício e Esporte, Ortomolecular e Nutrigenômica.

