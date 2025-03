Câncer de intestino: como prevenir doença silenciosa e letal

O mês de março é marcado pela campanha Março Azul, movimento que tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de intestino, uma doença silenciosa e letal que requer atenção aos seus sinais e fatores de risco.

Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o câncer de intestino está entre os três tumores que mais matam no Brasil. O médico gastroenterologista e endoscopista, coordenador do serviço de gastroenterologia do Hospital Márcio Cunha, Rodrigo Lovatti, alerta sobre os riscos, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, essenciais para reduzir a mortalidade e aumentar as chances de cura.

O câncer de intestino tem se tornado cada vez mais comum, impulsionado pelo estilo de vida moderno. Embora a doença seja mais prevalente em pessoas idosas, tem sido observado um aumento preocupante de casos em jovens e o principal motivo para essa tendência está nos hábitos alimentares e no estilo de vida da população.

“O consumo excessivo de ultraprocessados, o tabagismo, o sedentarismo e a obesidade têm elevado os números de diagnósticos entre pessoas mais jovens. No Brasil, aproximadamente 65% da população tem sobrepeso ou obesidade, e as projeções para os próximos anos não são animadoras”, alerta o médico. Outros fatores importantes são a genética e a idade avançada que também influenciam, tornando a conscientização fundamental para a população.

A campanha Março Azul tem se fortalecido ao longo dos anos, resultando em um aumento significativo no número de exames preventivos realizados. “A cada ano, mais pacientes têm procurado a colonoscopia para prevenção. Esse exame pode reduzir o risco de câncer de intestino entre 60 e 70% e diminuir a mortalidade em cerca de 50%. Isso é muito significativo e pode salvar vidas”, reforça o especialista.

A recomendação médica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) é que homens e mulheres iniciem a vigilância do câncer de intestino a partir dos 45 anos de idade, por meio da colonoscopia. Para aqueles que possuem histórico familiar de primeiro grau, como pai, mãe ou irmãos, o acompanhamento deve começar ainda mais cedo, cerca de 10 anos antes da idade em que o parente recebeu o diagnóstico. “Se o seu pai teve câncer de intestino aos 50 anos, por exemplo, você deve iniciar a sua prevenção aos 40 anos”, orienta Lovatti. Para esses casos, é essencial buscar um profissional especializado, como um gastroenterologista ou coloproctologista.

Sinais de alerta



Os sinais de alerta para o câncer de intestino devem ser observados com atenção. Mudanças repentinas no padrão intestinal, dificuldade para evacuar, presença de sangue nas fezes e quadros de anemia sem causa aparente são sintomas que não devem ser ignorados, especialmente por pessoas acima dos 45 anos. “Os sintomas costumam aparecer apenas em estágios avançados, quando a doença já se espalhou e, pela ausência de sintomas, torna a prevenção ainda mais importante. Ao notar qualquer um desses sintomas, é fundamental buscar atendimento médico imediatamente”, reforça o especialista.

Rodrigo Lovatti reforça a importância da conscientização e do autocuidado. “O Março Azul levanta a bandeira da prevenção do câncer de intestino. Se você tem 45 anos ou mais, procure um médico para obter mais informações. O câncer de intestino pode ser prevenido e o diagnóstico precoce pode mudar completamente o seu destino. Levante também essa bandeira e cuide da sua saúde”, pontua o médico.