De acordo com a definição da OMS, saúde significa “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”. Neste sentido, a terapeuta com especialização e mestrado na área da saúde visual e educação especial, Tatiana Capanema, afirma que para viver com qualidade, disposição e alegria, é fundamental alinhar os três pilares da saúde integral: corpo, mente e espírito.

Com um olhar atento a esta questão e o objetivo de auxiliar o público numa jornada de busca pela longevidade, ela lança o livro Saúde do Reino. Nesta obra, publicada pela Editora Vida, a autora best-seller elenca 12 princípios essenciais para alcançar uma vida verdadeiramente saudável.

Segundo a terapeuta, muitas dores e doenças que afligem o corpo são uma forma de alerta da mente e do espírito de que é preciso ter atenção e cuidado com a tríplice da saúde integral. A partir do exemplo pessoal, a escritora mostra que, além de manter uma boa alimentação e a prática regular de exercícios, é preciso fortalecer a espiritualidade.

Quando cultivamos uma conexão próxima com Deus,

nossa saúde espiritual se fortalece,

proporcionando uma paz interior duradoura

e uma esperança que transcende as circunstâncias.

Além disso, a saúde espiritual influencia

diretamente a saúde física e mental,

uma vez que, para suprir as outras duas plenamente

é preciso, em primeiro lugar, cuidar da saúde espiritual.

(Saúde do Reino, pg. 22-23)

Neste sentido, Tatiana Capanema classifica a saúde do reino como a totalidade do bem-estar que Deus oferece à humanidade como parte do plano de salvação. Com exercícios, orações e dicas que cabem no dia a dia dos leitores, a autora orienta a trocar hábitos prejudicais (como o tabagismo e bebidas alcóolicas) pelo consumo de chás, realizar terapias naturais e outras práticas regulares que favorecem a saúde.

Ficha técnica:

Título: Saúde do Reino

Autora: Tatiana Capanema

Editora: Vida

Gênero: Vida cristã

ISBN: 978-65-5584-510-5

Edição: 1ª ed., 2024

Número de páginas: 160

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon e Editora Vida

Sobre o autora: Tatiana Capanema é pastora na igreja Comunhão com Cristo e ministra de louvor. É formada em Terapia Ocupacional, com especialização e mestrado na área da saúde visual e educação especial. Seu primeiro livro, o best-seller Abra seus olhos, alcançou posições de destaque nas listas dos mais vendidos no Brasil, consolidando-a como uma referência na promoção da saúde visual e do equilíbrio natural.

Sobre a editora: A Editora Vida oferece títulos nas áreas infantil, jovem, relacionamentos, espiritualidade, vida cristã, ficção, acadêmicos e bíblias. Com enfoque contemporâneo e respeito a obras clássicas, promove o crescimento espiritual do leitor. Com mais de 60 anos de destaque na publicação e venda de literatura cristã, também se firma como relevante distribuidora de Bíblias, em diversas versões, edições especiais e traduções inéditas.