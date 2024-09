Com o início da vida acadêmica, muitos estudantes enfrentam desafios que vão além dos estudos. A adaptação a um novo cotidiano, a pressão por boas notas e a necessidade de conciliar estudos com vida pessoal são apenas alguns dos fatores que podem gerar estresse e ansiedade. Por isso, uma das principais formas de cuidar da saúde mental nesse período é estabelecer uma rotina equilibrada.







Manter um cronograma que inclua horários específicos para estudar, descansar e se divertir é fundamental para gerenciar o tempo de forma eficiente. A saúde mental é um aspecto fundamental para o sucesso acadêmico e pessoal. Estar bem emocionalmente permite que os estudantes aproveitem melhor o aprendizado, se envolvam em atividades extracurriculares e construam relacionamentos saudáveis, o que contribui para um maior equilíbrio mental.



Segundo o psicólogo do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Newton Paiva, Igor Téuri, é crucial que os estudantes reconheçam a importância de cuidar desses aspectos. “Estabelecer hábitos saudáveis desde o início do curso pode fazer toda a diferença no bem-estar e no desempenho acadêmico a longo prazo".organizar uma rotina e criar hábitos de estudo consistentes, como planejar horários de estudo, descanso e estipular horários para lazer, ajuda a evitar sobrecargas e estresse . Ter uma rotina bem definida contribui para manter o foco e a disciplina, prevenindo a procrastinação e as noites em claro antes das provas

- Rede de apoio: estabeleça uma rede de apoio bem estruturada, composta por amigos e familiares que compreendem a importância dos estudos. Compartilhar dificuldades e conquistas com pessoas de confiança proporciona suporte emocional. Conselhos valiosos e motivadores são fundamentais para enfrentar os desafios da vida universitária







- Ferramentas de organização: a utilização de ferramentas de organização, como calendários e aplicativos de gerenciamento de tarefas, também é essencial. Esses recursos auxiliam no monitoramento de prazos, compromissos e atividades, reduzindo a ansiedade e a sensação de estar perdido em meio a tantas responsabilidades







- Atividade física: a prática regular de atividade física é uma excelente maneira de reduzir o estresse e melhorar a ansiedade. Durante os exercícios, o corpo libera endorfinas, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, fazendo toda diferença na redução do estresse e aumento da disposição, o que contribui significativamente para a saúde mental e física dos estudantes universitários







- Meditação e mindfulness: o hábito de meditar e realizar mindfulness pode trazer inúmeros benefícios para a saúde mental dos estudantes. Incorporar essas atividades no dia a dia ajuda a reduzir o estresse, aumentar a concentração e promover o autoconhecimento







- Alimentação: uma dieta balanceada influencia diretamente na saúde mental. Por isso, é essencial evitar dietas restritivas e dar preferência a uma alimentação rica em nutrientes, com frutas, legumes, proteínas e carboidratos integrais. Manter-se hidratado e evitar o consumo excessivo de cafeína e alimentos processados também pode impactar positivamente o humor e a energia







"Manter a saúde mental durante a vida universitária é um desafio que pode ser superado com estratégias adequadas. Com isso, os estudantes podem criar um ambiente mais saudável e propício para o aprendizado e o desenvolvimento pessoal. Investir na saúde mental é investir no seu futuro. Estabelecer uma rotina, contar com uma rede de apoio e buscar ajuda quando necessário são passos fundamentais para garantir uma trajetória universitária equilibrada e bem-sucedida”, reforça o especialista.

