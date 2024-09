A fumaça, resultado das queimadas que tomam conta do país, pode trazer diversos malefícios para o organismo. Além de todo o desconforto respiratório, também deixa marcas visíveis na pele. O contato constante com essa fumaça, que contém poluentes, pode causar estragos que vão além do que se imagina.



Segundo a dermatologista e co-fundadora da Clínica Dominique, Vivian Simões Pires, a fumaça possui partículas nocivas que, ao entrar em contato com a pele, provocam uma série de reações adversas, afetando diretamente a barreira cutânea e a sua absorção de vitaminas, resultando em problemas imediatos e a longo prazo.





“No curto prazo, essa exposição pode provocar irritação, ressecamento e até vermelhidão, deixando a pele áspera, sensível e mais vulnerável a rachaduras. Quem já sofre com condições dermatológicas, como dermatite e rosácea, pode perceber uma piora dos sintomas”, explica a dermatologista. “A fumaça acelera a degradação do colágeno, que é fundamental para a firmeza e elasticidade da pele. Isso significa que o envelhecimento precoce pode chegar mais cedo do que o esperado, com rugas, manchas e uma aparência cansada tomando conta”, complementa.





Vivian Simões Pires lista oito passos para quem deseja cuidar da pele e evitar problemas futuros:





- Limpeza gentil: não é hora de agredir a pele. É importante usar produtos que sejam suaves e eficazes para a limpeza. Opte por limpadores sem sulfatos ou fragrâncias fortes. Produtos com fórmulas hidratantes, como aqueles que contêm glicerina, ácido hialurônico ou ceramidas, são recomendados para manter a umidade e proteger a barreira cutânea. A água micelar é uma aliada poderosa para limpar sem ressecar

- Hidrate a pele intensamente: um hidratante em bastão é útil para reaplicar a hidratação ao longo do dia e manter a barreira cutânea protegida. Além disso, lenços umedecidos com ingredientes hidratantes são práticos para limpar o rosto e oferecer uma leve hidratação. Opte por produtos que contêm glicerina, ácido hialurônico e ceramidas, que ajudam a manter a umidade da pele. E, claro, não vale esquecer a garrafinha de água. Lembre-se de se manter hidratado por dentro também





- Protetor solar sempre: mesmo em dias nublados, a fumaça carrega partículas que, junto com a radiação UV, podem danificar sua pele. O protetor solar com FPS 30 ou mais é indispensável. Uma boa dica é ter sempre um protetor solar em spray na bolsa para facilitar a reaplicação ao longo do dia





- Use antioxidantes: aposte em produtos ricos em vitamina C e E para ajudar a pele a combater os radicais livres presentes na fumaça, preservando o colágeno e evitando o envelhecimento precoce





- Protetor labial e água termal: não se esqueça dos lábios. Proteja-os com um protetor labial com FPS. Para um alívio instantâneo e refrescante, a água termal em spray é perfeita para acalmar e hidratar a pele ao longo do dia





- Diga não a esfoliantes agressivos: sua pele já está passando por um desafio com a fumaça, então evite esfoliantes físicos que podem irritar ainda mais. Opte por uma rotina de cuidados mais suave





- Recuperação noturna: à noite, apele para máscaras hidratantes e cremes ricos em aloe vera ou ceramidas para ajudar a pele a se regenerar na hora do descanso





- Fuja da fumaça: sempre que puder, evite a exposição direta à fumaça. Fique em ambientes bem ventilados e proteja sua pele do ar poluído

