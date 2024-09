André Venturine ajudou as campeãs brasileiras Duda e Patrícia a conquistarem o ouro em Paris 2024

As lesões esportivas são um desafio constante para atletas de alto rendimento, que frequentemente colocam seus corpos em situações de estresse extremo. Para o fisioterapeuta olímpico André Venturine, que ajudou as campeãs brasileiras Duda e Patrícia a conquistarem o ouro em Paris 2024, o segredo para evitar e tratar lesões está na prevenção e na recuperação adequada. “A prevenção é essencial para garantir a longevidade no esporte. Fortalecer a musculatura, realizar um bom aquecimento antes das atividades e priorizar o descanso são fundamentais”, explica Venturine.



Os atletas, especialmente aqueles envolvidos em esportes de impacto, são vulneráveis a uma série de lesões, como lesões musculares, entorses, tendinites e fraturas por estresse. “Estiramentos e rupturas musculares são muito comuns em corredores e jogadores de futebol, enquanto tornozelos e joelhos sofrem bastante com torções em esportes de quadra e campo. Já as fraturas por estresse ocorrem com mais frequência entre corredores e atletas de endurance”, detalha Venturine.

Pesquisa

De acordo com estudos da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, cerca de 35% dos atletas de elite sofrem lesões ao longo de uma temporada esportiva, o número, segundo o especialista, está relacionado à intensidade e à frequência com que esses atletas treinam e competem. “Atletas de alto rendimento submetem seus corpos a altos níveis de estresse físico, aumentando o risco de lesões, especialmente em esportes de contato ou que envolvem movimentos repetitivos”, explica.

Fatores como treinamento excessivo, falta de descanso adequado, técnicas inadequadas e predisposição física também contribuem para esse índice elevado. Além disso, as demandas físicas contínuas sobre articulações, músculos e ossos aumentam a probabilidade de lesões, como estiramentos musculares, entorses e fraturas por estresse.

Para os esportistas, o fisioterapeuta recomenda um aquecimento adequado para preparar os músculos antes de qualquer atividade intensa, além do fortalecimento muscular focado em proteger as articulações. Ele também reforça a importância da hidratação, afirmando que "manter-se hidratado é essencial para evitar cãibras e outros problemas musculares." Outro ponto chave é o descanso adequado entre as competições, pois, segundo ele, “garantir intervalos apropriados é crucial para permitir a recuperação completa do corpo", acrescenta.

Reabilitação

Venturine ainda alerta sobre a importância de uma boa reabilitação após lesões. “O processo de recuperação não deve ser apressado. O retorno precoce à atividade pode gerar novas lesões e agravar o quadro. Cada etapa da recuperação precisa ser respeitada”, pontua. Ele também destaca a necessidade de prestar atenção aos sinais de alerta do corpo. "Dores persistentes, inchaço e redução da mobilidade são indicativos de que algo está errado, e é necessário interromper a atividade e procurar um profissional", alerta.

O tempo de recuperação varia conforme a gravidade da lesão, mas o fisioterapeuta André Venturine enfatiza a importância de seguir o plano de reabilitação corretamente. "O foco principal deve estar no tratamento adequado da lesão, mas também no fortalecimento geral do corpo para prevenir novos problemas. É importante que os atletas sigam rigorosamente o cronograma de tratamento para evitar recaídas e garantir um retorno seguro às atividades esportivas".