Preparador físico de atletas dá dicas de métodos para prevenir lesões

Mateus Xaiver, preparador físico de atletas (foto: Arquivo pessoal)





Recentemente, atletas que compõem o elenco da Seleção Brasileira de Futebol foram afastados em decorrência de lesões desportivas macrotraumáticas, geradas pelos fortes impactos que ocorrem dentro de campo, resultando em roturas musculares, fraturas ósseas e entorses articulares. Mateus Xavier, fundador da MX Performance e preparador físico de atletas, explica que não há métodos para evitar esse tipo de problema e que todos estão sujeitos a passar por algum tipo de lesão.

"É muito complicado, porque pode ser multifatorial e ocorrer por uma sobrecarga externa (como se fosse um carrinho na canela, que quebra o osso da perna, a tíbia). Mas, para traumas indiretos, como entorses e roturas musculares, é indicado aplicar métodos com exercícios de mobilidade e estabilidade articular, exercícios com ênfase nas contrações musculares excêntricas rápidas (fase de alongamento muscular - Flexão Nórdica, Deslizamento de Calcanhares no Slide, expor atletas a todos os tipos de sprints). Atividades essas utilizadas no pré-treino, que é o aquecimento na primeira parte da sessão do treinamento ou na parte principal, dependendo do objetivo da sessão", explica.

Métodos

Mateus explica que as lesões macrotraumáticas podem ser evitadas com ações simples no dia a dia. "Os atletas devem ter e assumir responsabilidades, principalmente com ações que podem controlar, como, por exemplo, ser pontuais. Atletas que chegam atrasado para os treinos podem correr sérios riscos de se lesionar por entrar no meio da sessão, pulando a parte de preparação para os exercícios mais intensos."





O especialista também ressaltou a importância de bons hábitos referentes ao sono, além de uma boa alimentação na rotina de treinamento. "Muitas noites de sono maldormidas podem ser um risco de lesão, devido à baixa capacidade de

concentração nas tarefas de treino, reflexos e tempo de reação atrasados. É que o corpo fica mais relaxado que o habitual e mais propenso a se lesionar", acrescenta Mateus Xavier.





Outra dica é evitar o uso de álcool e tabaco. "Prejudicial à recuperação, à redução da coordenação motora, reflexos e tempo de reação, a bebida pode aumentar a incidência de lesões cardiovasculares, respiratórias e cancro", diz o especialista.