Levantamento de pesos ajuda na prevenção de lesões e melhora cardiovascular

(foto: Freepik)

Rafael Almeida, atleta e professor (foto: Arquivo Pessoal)

Benefícios

Uma das modalidades esportivas mais antigas do mundo, o levantamento de pesos olímpico (LPO), presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, bastante utilizada para preparação física e promoção da qualidade de vida, vem ganhando a cada dia mais novos adeptos."Para quem pensa em começar, é um processo como qualquer outro que pode te levar o mais longe que for possível dentro das suas condições", afirma o atleta, treinador e professor Rafael Almeida. Segundo ele, trata-se de uma importante ferramenta de preparação física de atletas de alto rendimento de outras modalidades, como judô, ginástica olímpica e futebol. Mas que também pode ser praticado por qualquer pessoa já que não exige altura, peso, idade ou qualquer outra condição especial."Ao contrário do que se imagina, esse é um dos esportes que apresentam menor índice de lesão, 0,0017 para cada 100 horas de prática, comparado ao futebol, em que as chances de se machucar são 350 vezes mais altas. É também uma ferramenta terapêutica importante para tratar certas lesões na coluna, no quadril e nos joelhos. Além disso, o aumento da força, ocasionado pelo treinamento, pode reduzir em mais de 50% a possibilidade de ocorrência de lesões em outras situações, além de aumentar a densidade óssea , fundamental para se evitar fraturas e quedas em idosos", esclarece Rafael Almeida, especialista em levantamento de pesos pelo Comitê Olímpico Brasileiro.O LPO consiste em duas provas, o arranco e o arremesso. Porém, para quem vai começar na modalidade, os exercícios iniciais são feitos com o próprio corpo, bastões e elásticos. "Três aulas semanais com duração de uma hora são suficientes para obter excelentes resultados com qualidade de vida: gasto calórico aumentado, melhora cardiovascular, aumento de força, massa muscular e densidade óssea. Por isso, é bastante indicado para mulheres na menopausa", aponta Almeida. Outro ponto positivo é o auxílio no processo de emagrecimento por se tratar de um exercício que promove alto gasto calórico.Os benefícios são, inclusive, comprovados cientificamente. Um estudo da Universidade Estadual de Iowa (Estados Unidos), publicado na revista Medicine and Science in Sports and Exercise, constatou que levantar peso por menos de uma hora por semana pode reduzir o risco de ataque cardíaco ou de derrame cerebral em até 70%.