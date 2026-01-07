Reunião termina com promessa de R$ 115 milhões aos hospitais filantrópicos

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Após reunião entre representantes da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas-MG) e a Secretaria Municipal de Saúde, na tarde desta quarta-feira (7/1), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) prometeu repasses de cerca de R$ 115 milhões a essas unidades de saúde até o dia 30 de janeiro.

As verbas são federais e provêm do Ministério da Saúde, mas haviam sido repassadas pela PBH. No fim do ano passado, a Federassantas-MG destacou que, devido à falta de recursos financeiros, os hospitais afiliados, que têm atendimento 100% SUS, acumulavam uma dívida que alcançava cerca de R$ 100 milhões.

Antes da reunião, a Federassantas-MG havia informado que apenas 25% do montante devido havia sido pago até esta terça-feira (6/1). Porém, foram repassados aos hospitais filantrópicos mais R$ 29 milhões. Em nota, a PBH afirma que, nos dois últimos dias, cerca de R$ 60 milhões, que representam mais de 50% do total da dívida, já chegaram aos cofres dessas instituições de saúde.

Segundo a entidade, antes do último repasse, as instituições de saúde estariam operando “sob risco iminente de colapso financeiro e assistencial, diante de atrasos significativos com fornecedores de insumos e prestadores de serviços, o que pode atingir, nos próximos dias, os trabalhadores, devido à impossibilidade de pagamento integral da folha salarial por parte de algumas unidades hospitalares”.

Também por meio de nota, a Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais (SRTE-MG) informou que “tem acompanhado, por meio do Superintendente Carlos Calazans, as discussões e tratativas que envolvem os repasses financeiros da Prefeitura de Belo Horizonte/SUS para os hospitais filantrópicos da rede municipal de saúde”.

De acordo com o SRTE-MG, “o superintendente foi informado de que a PBH passa por dificuldades relacionadas ao fluxo de caixa, mas que já estão sendo sanadas e que a situação será normalizada em breve. Já em conversa com os representantes dos hospitais, Carlos Calazans solicitou que, tão logo o problema seja resolvido, o pagamento dos trabalhadores seja prioritário, sobretudo os pagamentos pendentes do mês de dezembro de 2025.”

Por fim, a nota pontua que outra reunião foi marcada para a tarde desta quinta-feira (8/01), às 14h, para que as discussões sobre o problema prossigam.

"Previsibilidade"

A presidente da Federassantas-MG, Kátia Rocha, classificou a reunião desta quarta-feira como um “marco histórico” e destacou os avanços. “Devemos reconhecer que o momento foi propício e trouxe um pouco de tranquilidade para as nossas instituições, porque nos foi dada a previsibilidade”, destaca. “Os repasses, que foram realizados na data de hoje, somam mais R$ 29 milhões, e houve o compromisso do município de que, até o final de fevereiro, os valores restantes em aberto serão repassados”, complementa.

A dirigente ressalta a importância de que os repasses ocorram de maneira contínua. “Nós sabemos que os nossos hospitais não podem esperar, porque temos despesas que são corridas assim que atendemos o nosso cidadão e inúmeras obrigações em andamento. Portanto, também foi compromissado que a regularidade dos repasses ocorreria a partir de março”, conclui.