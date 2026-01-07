BH: hospitais filantrópicos recebem 25% dos repasses e temem colapso

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas-MG) reclama que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ainda não regularizou os pagamentos em atraso com os hospitais com atendimento 100% SUS da capital. Segundo a entidade, apenas 25% do montante devido foi pago até essa terça-feira (06/01).

Segundo a entidade, as instituições de saúde “operam sob risco iminente de colapso financeiro e assistencial, diante de atrasos significativos com fornecedores de insumos e prestadores de serviços, o que pode atingir, nos próximos dias, os trabalhadores, devido à impossibilidade de pagamento integral da folha salarial por parte de algumas unidades hospitalares”.

Belo Horizonte recebe verbas vindas do Ministério da Saúde e deve repassar esses recursos aos hospitais. As instituições de saúde afetadas na capital são a Santa Casa BH, o Hospital São Francisco, a Rede Mário Penna, o Hospital Sofia Feldman, o Hospital da Baleia e o Hospital Universitário Ciências Médicas.

A Federassantas-MG informa que hoje a PBH fez o pagamento parcial da dívida, que corresponde a cerca de 25% do montante devido. Segundo a entidade, no fim do ano passado, a dívida alcançava cerca de R$ 100 milhões.

“Ressalta-se que não foi possível identificar os critérios adotados para a realização desses pagamentos, situação que mantém algumas instituições em condições igualmente críticas, mesmo após os repasses efetuados. A Federação das Santas Casas de Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas) considera fundamental o esclarecimento dos critérios utilizados para a definição dos pagamentos parciais da dívida”, diz um trecho da nota.

Reunião

De acordo com a Federassantas-MG, a Secretaria Municipal de Saúde convidou a entidade e os dirigentes dos hospitais para uma reunião na tarde de amanhã, em caráter emergencial, para tratar da situação financeira enfrentada pelas instituições.

“A expectativa é de que o encontro traga informações concretas sobre o pagamento integral do débito em aberto, bem como sobre a regularização dos fluxos de repasses, permitindo que as instituições possam enfrentar, de forma progressiva, os graves impactos decorrentes dos atrasos.

Os hospitais reafirmam seu compromisso histórico com o Sistema Único de Saúde, mas alertam que não há mais margem operacional ou financeira para absorver novos atrasos, tampouco para aguardar a quitação dos valores devidos sem repercussões imediatas sobre os trabalhadores e sobre a população que depende dos serviços, especialmente diante das dificuldades crescentes no abastecimento de insumos essenciais causadas pela inadimplência junto aos fornecedores”, conclui a nota.

O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, mas ainda não obteve retorno.

Em 23 de dezembro passado, quando a Federassantas-MG publicou em redes sociais uma mensagem denunciando o atraso nos pagamentos, a PBH negou a situação.

“A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) atua dentro dos marcos legais e orçamentários vigentes, realizando os repasses financeiros aos hospitais 100% SUS de acordo com a disponibilidade de caixa e seguindo a dinâmica do financiamento tripartite, que envolve recursos da União, estados e municípios”, disse, à época.

Segundo o Executivo Municipal, "eventuais atrasos ou insuficiências nos repasses da União e do Estado impactam diretamente o fluxo financeiro municipal, exigindo da SMSA esforços contínuos para recompor recursos e assegurar a manutenção dos serviços e repasses, ainda que em momentos distintos ao inicialmente programado".