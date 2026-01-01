Socorristas voluntários deixam a virada do ano para atender acidente em MG

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Socorristas do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) deixaram as comemorações de Ano Novo para atender uma ocorrência de trânsito na madrugada desta quinta-feira (1º/1), em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.

Por volta de 1h12, a equipe foi acionada pelo Samu para prestar atendimento a um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio, no Bairro Campos Elíseos.

Segundo o relato do condutor da moto, ele descia a Rua Azaleia quando foi surpreendido por outro automóvel. Ao manobrar para evitar a colisão direta, perdeu o controle da motocicleta e acabou batendo em um veículo que estava estacionado regularmente na via.

Os voluntários prestaram socorro às duas vítimas que estavam na motocicleta. A garupa, de 20 anos, apresentava corte contuso no membro inferior, enquanto o condutor, de 38 anos, sofreu corte contuso na região da face. Ambos receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhados conscientes para o Hospital Margarida, onde passaram por avaliação médica.

A Polícia Militar isolou a área e registrou a ocorrência.

Quem é a Sevor

O Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) é um grupo formado por civis que atua no atendimento a vítimas de acidentes na rodovia que corta João Monlevade. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e completa 25 anos de atuação.

A iniciativa surgiu diante da ausência, à época, de equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu na região. Atualmente, apesar da presença de um efetivo reduzido de bombeiros, os serviços atuam de forma complementar, acionando-se mutuamente sempre que necessário.

Formados, em sua maioria, por profissionais da área da saúde, os voluntários do Sevor realizam cerca de 150 atendimentos por mês. A entidade conta com uma sede operacional de 1.000 m², além de quatro ambulâncias, duas motocicletas e um veículo de auto-salvamento, equipado para resgates de vítimas presas às ferragens ou em áreas de difícil acesso. Parte da estrutura foi viabilizada por meio de parcerias com prefeituras, doações de empresas e contribuições de pessoas físicas.