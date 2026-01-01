Socorristas voluntários deixam a virada do ano para atender acidente em MG
Sevor prestou socorro a vítimas de colisão entre moto e carro em João Monlevade (MG)
Socorristas do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) deixaram as comemorações de Ano Novo para atender uma ocorrência de trânsito na madrugada desta quinta-feira (1º/1), em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.
Por volta de 1h12, a equipe foi acionada pelo Samu para prestar atendimento a um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio, no Bairro Campos Elíseos.
Segundo o relato do condutor da moto, ele descia a Rua Azaleia quando foi surpreendido por outro automóvel. Ao manobrar para evitar a colisão direta, perdeu o controle da motocicleta e acabou batendo em um veículo que estava estacionado regularmente na via.
Os voluntários prestaram socorro às duas vítimas que estavam na motocicleta. A garupa, de 20 anos, apresentava corte contuso no membro inferior, enquanto o condutor, de 38 anos, sofreu corte contuso na região da face. Ambos receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhados conscientes para o Hospital Margarida, onde passaram por avaliação médica.
A Polícia Militar isolou a área e registrou a ocorrência.
Quem é a Sevor
O Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) é um grupo formado por civis que atua no atendimento a vítimas de acidentes na rodovia que corta João Monlevade. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e completa 25 anos de atuação.
A iniciativa surgiu diante da ausência, à época, de equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu na região. Atualmente, apesar da presença de um efetivo reduzido de bombeiros, os serviços atuam de forma complementar, acionando-se mutuamente sempre que necessário.
Formados, em sua maioria, por profissionais da área da saúde, os voluntários do Sevor realizam cerca de 150 atendimentos por mês. A entidade conta com uma sede operacional de 1.000 m², além de quatro ambulâncias, duas motocicletas e um veículo de auto-salvamento, equipado para resgates de vítimas presas às ferragens ou em áreas de difícil acesso. Parte da estrutura foi viabilizada por meio de parcerias com prefeituras, doações de empresas e contribuições de pessoas físicas.