Mortes nas estradas de Minas acendem alerta para o Ano Novo

Os feriados de Natal e Ano Novo têm provocado alto fluxo de veículos nas estradas de Minas Gerais. O aumento de veículos em rodovias mineiras se refletiu em acidentes na última semana, com um número expressivo de mortes. Conforme noticiado pelo Estado de Minas, somente entre os dias 23 e 28 de dezembro foram contabilizadas 14 mortes nas rodovias, sendo que nove foram registradas apenas no domingo (28). Ao todo, foram seis acidentes em diferentes regiões do estado, que também deixaram nove feridos. Com os riscos elevados no período, os motoristas devem ficar atentos ainda à chuva e aos pontos de interdição nas vias estaduais e federais.



No último domingo, um grave acidente deixou cinco pessoas mortas, sendo quatro da mesma família de Goiás, além de três vítimas em estado grave, na BR-040, na altura de Paracatu (MG), na Região Noroeste. De acordo com a Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 15, no sentido Brasília. Segundo os bombeiros, um homem, de 37 anos, a esposa, de 33, e o filho do casal, de 4, foram encontrados mortos. Um outro menino, de 9, sobrinho do casal, foi encontrado em estado grave no banco de trás do carro e foi encaminhado ao hospital, mas morreu a caminho da unidade médica. Já os sobreviventes foram levados ao Hospital Municipal de Paracatu.



Também no domingo, uma batida frontal entre dois carros de passeio deixou quatro mortos e um ferido na BR-135, na altura de Buenópolis, no Norte de Minas. Um dos veículos seguia no sentido Belo Horizonte e o outro no sentido Montes Claros, no Km 502 da rodovia. Todas as vítimas, incluindo uma adolescente de idade não divulgada, estavam no mesmo carro.



Ainda no Norte do estado, um motorista, de 32 anos, morreu depois de capotar uma carreta carregada de cerâmica na BR-251, em Fruta do Leite, na altura do Km 349, em um ponto crítico próximo à ponte sobre o Rio Vacaria e ao acesso à cidade de Salinas, na sexta-feira (27). No mesmo dia, uma motorista de 50 anos morreu presa às ferragens depois de um grave acidente na rodovia LMG-880, entre Poços de Caldas e Palmital, no Sul de Minas.



No dia do Natal, um motociclista e o garupa morreram ao bater em um carro na BR-354, nas proximidades de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba. Já na BR-040, por onde passaram cerca de 300 mil veículos de 23 a 28/12, entre o trecho de BH e Juiz de Fora, uma morte também foi registrada. Uma batida entre três carros matou uma pessoa e deixou outras cinco feridas em Conselheiro Lafaiete, na Região Central, no Km 625.





INTERDIÇÕES

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), há 49 pontos críticos nas rodovias mineiras estaduais, dos quais dois estão completamente interditados. Desses, 19 são referentes a erosões e 11 no abatimento de pista. Há, ainda, oito danos nas estruturas da Obra de Arte Especial (OAE), seis rompimentos/abatimentos de aterro, duas quedas de barreiras, duas obstruções de drenagem e um rompimento/abatimento de bueiros.



A Região da Zona da Mata lidera as interdições, com 21 pontos críticos, sendo 17 ocorrências em meia pista e quatro interrupções com variantes, ou seja, com estradas alternativas. Em segundo lugar fica a Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 13 ocorrências em meia pista e uma com variante. As pistas interditadas estão localizadas na MG-430, no Oeste de Minas, e na MG-460, no Sul. Diante da situação, a orientação é que os viajantes consultem o site do DER e, antes de viajar, pesquisem a situação do percurso que pretendem fazer para não ter surpresas.



RODOVIAS FEDERAIS

Diante do aumento do fluxo de veículos nas estradas durante o feriado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança, nesta terça-feira (30/12), uma operação de Ano Novo, com o objetivo de diminuir o número de acidentes e reforçar a atuação em locais estratégicos em todas as regiões do estado. Além da prevenção de acidentes, o órgão federal também pretende garantir fluidez no trânsito, combater as infrações, em especial as condutas que acarretam acidentes, como dirigir sob influência de álcool, transitar com excesso de velocidade, realizar ultrapassagens proibidas, transitar pelo acostamento e manusear o celular durante a condução do veículo.



De acordo com a PRF, até a manhã de ontem (29/12), havia três interdições parciais nas rodovias federais em Minas. Duas delas em Martins Soares, na Zona da Mata, onde a BR-262 tem os trechos dos quilômetros 12,5 e 15 parcialmente interditados devido ao afundamento de parte da pista no sentido Espírito Santo. Já em Várzea da Palma, no Norte de Minas, há uma restrição para veículos de carga na BR-365, no quilômetro 141, na ponte sobre o Rio das Velhas.



O aumento do fluxo na BR-381, observado pela reportagem ontem, ocorreu em decorrência da volta do Natal, já que muitas pessoas aguardam o término do fim de semana para retornar à capital, e, ainda, aos turistas que vão acompanhar a passagem do ano em BH. Alguns motoristas e motociclistas, inclusive, realizaram ultrapassagens perigosas pelo acostamento para driblar o congestionamento.



RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO

Durante os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, veículos de carga de grande porte não vão poder circular nas rodovias estaduais de Minas das 16h às 22h. Segundo o DER-MG, a medida foi tomada para aumentar a segurança nas estradas nesta época. Conforme a legislação de trânsito, a categoria de grande porte engloba Combinações de Veículo de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e de cargas indivisíveis, que podem ser bitrens, treminhões e rodotrens. Também estão suspensos os serviços de escolta policial oficial para veículos superdimensionados nos períodos dos feriados.



Ainda de acordo com o DER-MG, a restrição segue as diretrizes da Portaria nº 4.162, de 24 de fevereiro de 2025. A medida será aplicada em todos os trechos de pista simples das rodovias estaduais e também em segmentos específicos de pista dupla, que incluem a MG-010, entre o Km 12,4 (Venda Nova/Viaduto da Vilarinho) e o Km 31,3 (entroncamento para o Aeroporto de Confins); MGC-135, entre o Km 370 (Montes Claros) e o Km 398 (Bocaiuva), e do Km 573 (Corinto) ao Km 668 (entroncamento com a BR-040); MG-050, entre o Km 57 (entroncamento com a BR-262) e o Km 164 (entroncamento com a MG-164).



Também ficam suspensos, nos dias e horários da restrição, os serviços de escolta oficial para veículos superdimensionados. Segundo o DER-MG, o efetivo da Polícia Militar e do próprio departamento será direcionado para outras ações de segurança viária durante os feriados. Motoristas que desrespeitarem a determinação estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, conforme o artigo 187-I da Lei Federal nº 9.503/1997, que incluem multa, perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo até o fim do horário de proibição.



ATENÇÃO REDOBRADA

Diante da previsão de chuva forte em diferentes regiões de Minas, o indicado é que os motoristas se atentem aos temporais, que devem vir acompanhados de vendavais, raios e até mesmo de queda de granizo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quarta-feira será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões do Triângulo, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas demais áreas, o céu estará parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.



Quem pretende viajar amanhã (31/12), deve se atentar com a possibilidade de novas chuvas, já que a previsão indica um dia de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas mesmas regiões de hoje. Nas demais áreas, a possibilidade de chuva permanece. Na virada do ano, também há possibilidade de chuva, sobretudo no fim da tarde ou início da noite.



O ano de 2026 começará com um dia chuvoso e maior concentração de nuvens. As precipitações ocorrerão em forma de pancadas no Triângulo, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana. Nas demais áreas do estado, o céu ficará parcialmente nublado, com chance de chuva. Em caso de chuva, é essencial que os motoristas não circulem em estradas com risco de alagamento, enxurrada ou queda de árvore.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que os motoristas façam a revisão do veículo antes de pegar a estrada, verificando itens de segurança, funcionamento dos equipamentos obrigatórios e a documentação. É importante que todos os ocupantes do veículo, inclusive crianças, estejam portando documentos de identificação. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos, assim como o transporte de crianças deve ser feito nos dispositivos corretos, como cadeirinhas e assentos de elevação.



Respeitar os limites de velocidade, as sinalizações e manter distância segura do veículo à frente são atitudes fundamentais para prevenir acidentes. As ultrapassagens devem ser feitas apenas pela esquerda, em locais permitidos e quando houver total segurança. Durante a viagem, o motorista deve redobrar a atenção em trechos urbanos cortados por rodovias e ficar atento à movimentação de pedestres nas margens das pistas.

