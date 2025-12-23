BR-040: acidente com três veículos causa uma morte e cinco feridos em Minas
Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira, em Conselheiro Lafaiete, e mobilizou equipes de resgate e da PRF
compartilheSIGA
Um acidente de trânsito registrado na madrugada desta terça-feira (23/12) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras cinco feridas na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas. A batida envolveu três veículos e ocorreu na altura do KM 625 da rodovia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ocorrência foi registrada por volta das 4h55. Equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas.
Quatro pessoas feridas foram encaminhadas ao Hospital e Maternidade São José, sendo duas atendidas pela concessionária, e duas, pelo Samu. Uma quinta vítima recusou atendimento médico e remoção hospitalar.
Leia Mais
Durante o atendimento e os trabalhos da perícia, o tráfego na BR-040 chegou a ser impactado, com interdição parcial da pista e fluxo em meia pista nos dois sentidos. A via foi totalmente liberada após a conclusão dos serviços.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuaram na ocorrência. As circunstâncias e causas do acidente ainda serão apuradas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata