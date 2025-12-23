Assine
FATALIDADE

BR-040: acidente com três veículos causa uma morte e cinco feridos em Minas

Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira, em Conselheiro Lafaiete, e mobilizou equipes de resgate e da PRF

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
23/12/2025 12:10 - atualizado em 23/12/2025 12:10

Uma vítima recusou remoção veicular
Uma vítima recusou remoção veicular

Um acidente de trânsito registrado na madrugada desta terça-feira (23/12) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras cinco feridas na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas. A batida envolveu três veículos e ocorreu na altura do KM 625 da rodovia.

A ocorrência foi registrada por volta das 4h55. Equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas.

Quatro pessoas feridas foram encaminhadas ao Hospital e Maternidade São José, sendo duas atendidas pela concessionária, e duas, pelo Samu. Uma quinta vítima recusou atendimento médico e remoção hospitalar.

Durante o atendimento e os trabalhos da perícia, o tráfego na BR-040 chegou a ser impactado, com interdição parcial da pista e fluxo em meia pista nos dois sentidos. A via foi totalmente liberada após a conclusão dos serviços.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuaram na ocorrência. As circunstâncias e causas do acidente ainda serão apuradas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

