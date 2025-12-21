MG: carro cai em ribanceira na BR-040, e passageira morre

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de 22 anos, passageira de um Fiat Palio, morreu na noite desse sábado (20/12), na BR-040, próximo ao trevo de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, quando o veículo caiu em uma ribanceira. O motorista, um homem, de 23, foi resgatado e está em estado grave.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas, o condutor foi atendido por uma ambulância da região.

Já a mulher teve a morte confirmada pela médica da Concessionária Via Cristais. A ocorrência foi realizada por duas viaturas do Corpo de Bombeiros.