Engavetamento entre cinco veículos deixa ferido em Contagem

Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou ao menos uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (17/12) na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, no Bairro Ressaca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da TransCon, o acidente aconteceu no sentido Betim, nas proximidades do Ceasa. Um reboque pesado foi acionado para a remoção dos veículos envolvidos. A Polícia Militar também atua no atendimento da ocorrência.

Testemunhas relataram que uma das vítimas se queixava de dores, mas as equipes não souberam informar para qual hospital ela foi encaminhada.

Até o momento, não há informações sobre o tamanho do congestionamento e as causas do acidente.