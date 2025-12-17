Engavetamento entre cinco veículos deixa ferido em Contagem
TransCon e a Polícia Militar atuam no atendimento da ocorrência na manhã desta quarta-feira (17/12)
compartilheSIGA
Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou ao menos uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (17/12) na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, no Bairro Ressaca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações da TransCon, o acidente aconteceu no sentido Betim, nas proximidades do Ceasa. Um reboque pesado foi acionado para a remoção dos veículos envolvidos. A Polícia Militar também atua no atendimento da ocorrência.
Leia Mais
Testemunhas relataram que uma das vítimas se queixava de dores, mas as equipes não souberam informar para qual hospital ela foi encaminhada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até o momento, não há informações sobre o tamanho do congestionamento e as causas do acidente.