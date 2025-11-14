MG: engavetamento na BR-135 deixa um morto e mais de 40 pessoas envolvidas

Um engavetamento na BR-135, em Buenópolis (MG), na Região Central do estado, deixou um morto e mais de 40 pessoas envolvidas no acidente que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14/11).

Segundo a Ecovias Norte Minas, concessionária responsável pela via, o acidente ocorreu por volta de 1h, no km 521, sentido Norte. Uma pessoa morreu, três ficaram em estado estável, duas tiveram ferimentos leves e outras 36 saíram ilesas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a destruição na parte frontal do ônibus e da carreta envolvidos no engavetamento. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos.

Por volta das 6h, equipes passaram a operar no sistema pare e siga para a remoção dos veículos. A pista foi liberada às 7h30.

