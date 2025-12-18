Assine
COLISÃO

Grande BH: homem morre em acidente envolvendo três carros na Via Expressa

Um dos veículos transitava pela Via Expressa, em Contagem, quando teria invadido a contramão e atingido outros dois carros

Estado de Minas
Repórter
18/12/2025 18:28 - atualizado em 18/12/2025 18:34

Vítima fatal estava em uma caminhonete Fiat Strada, que invadiu o sentido contrário da via
Vítima fatal estava em uma caminhonete Fiat Strada, que invadiu o sentido contrário da via crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo três veículos na tarde desta quinta-feira (18/12) deixou uma pessoa morta na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana da capital. A vítima é um homem que estava em um Fiat Strada, que teria invadido o sentido contrário da via e atingido outros dois carros, na altura do Bairro Petrolândia, na pista em direção a Betim, também na Grande BH.

A vítima estava presa às ferragens e teve a morte constatada ainda no local do acidente. Outro homem foi retirado da cabine da Fiat Strada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e encaminhado, em estado grave, a um hospital. 

Um homem que estava em um dos carros atingidos teve suspeita de fratura no fêmur, mas foi levado consciente a um hospital. O terceiro veículo era ocupado por uma família, que, felizmente, não sofreu ferimentos.

Durante os trabalhos das equipes de salvamento, a Via Expressa precisou ser totalmente interditada em sentido a Contagem: o tráfego foi desviado para a pista marginal. O acidente também demandou trabalhos de controle de riscos ambientais e de incêndio, uma vez que houve derramamento tanto o combustível e quanto da carga de fertilizantes e adubos transportada pela caminhonete.

