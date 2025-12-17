Assine
HOMICÍDIO NO TRÂNSITO

Batida termina em facadas e morte em cidade de Minas. Veja vídeo

Motorista do carro de passeio atacou motociclista após discussão e segue foragido. Vítima recebeu vários golpes, incluindo rosto e pescoço

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
17/12/2025 15:40

Motoqueiro estava parado na esquina quando o carro foi em cima dele. Ao cair foi perseguido e morto a facadas
Motoqueiro estava parado em uma esquina de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, quando o carro o atingiu. Ao cair, foi perseguido e morto a facadas crédito: Redes sociais

Um acidente, entre um carro e uma motocicleta, foi seguido de briga e morte. O fato ocorreu na Avenida Amazonas, Bairro Pirapitinga, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na noite dessa terça-feira (16/12). Logo após a batida, o motorista do veículo desceu do carro, começou uma discussão com o motociclista e desferiu várias facadas na vítima. Em seguida, entrou no carro e fugiu. Ele ainda não foi encontrado.

Às 20h20, o Corpo de Bombeiros de Ituiutaba recebeu o chamado envolvendo vítima de acidente de trânsito associado à agressão por arma branca. Segundo os militares, a vítima estava na motocicleta e foi atingida pelo veículo de passeio. Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram que o motoqueiro estava parado na esquina e o carro foi em cima dele.

Os bombeiros seguiram para o local, com o intuito de salvar a vítima. Lá, se depararam com o homem, de 46 anos, caído, com várias perfurações causadas por um objeto cortante, incluindo cortes no rosto e pescoço.

Os bombeiros levaram a vítima para sua Unidade de Resgate, onde foi imediatamente iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP), com a utilização do desfibrilador externo automático (DEA), seguindo os procedimentos operacionais previstos na tentativa de restabelecer os sinais vitais.

Logo em seguida chegou uma unidade do Samu, que assumiu o paciente. Várias manobras foram feitas. Mas o óbito foi constatado. O corpo foi encaminhado ao IML de Uberlândia.

Até o fechamento da matéria, o motorista seguia foragido.

